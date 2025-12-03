Ähnliche Nachrichten

Ab dem 1. März 2026 wird ein spezielles Verstärkungssystem eingerichtet, um die laufenden Modernisierungsarbeiten an der RER B zu kompensieren. Verstärkungsrennen werden werktags abends von 22 bis 1 Uhr morgens und an den Wochenenden von:

Samstag, 21. März bis Sonntag, 22. März tagsüber und abends

Brücke von Freitag, 8. Mai bis Sonntag, 10. Mai tagsüber und abends

Pfingstmontagsbrücke von Samstag, 23. Mai bis Montag, 25. Mai tagsüber und abends

Abends und an den betroffenen Wochenenden profitiert die Expresslinie 9517 von zusätzlichen Fahrten und verlängerten Fahrplänen.

Die Verstärkungsrennen finden direkt zwischen dem Bahnhof Roissypôle und La Plaine-Stade de France statt. Sie bedienen dann die Haltestelle Stade de France - Saint-Denis und enden in Saint-Denis Pleyel in beiden Fahrtrichtungen.

Die Verstärkungsrennen (blau hervorgehoben) findest du im Stundenblatt unten.