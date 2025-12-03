Ähnliche Nachrichten

Arbeiten an der RER B am Abend und am Wochenende: Expresslinie 9517 verstärkt!

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Während der Unterbrechung der RER B zwischen dem Flughafen Roissy - Charles de Gaulle und Gare du Nord und/oder Châtelet-Les Halles wird die Expresslinie 9517 verstärkt, um Ihre Reise zu erleichtern. Welche Einrichtungen sind für Sie geplant? Wir stellen sie Ihnen hier vor.

Car Express der Linie 9517

Ab dem 1. März 2026 wird ein spezielles Verstärkungssystem eingerichtet, um die laufenden Modernisierungsarbeiten an der RER B zu kompensieren. Verstärkungsrennen werden werktags abends von 22 bis 1 Uhr morgens und an den Wochenenden von:

  • Samstag, 21. März bis Sonntag, 22. März tagsüber und abends
  • Brücke von Freitag, 8. Mai bis Sonntag, 10. Mai tagsüber und abends
  • Pfingstmontagsbrücke von Samstag, 23. Mai bis Montag, 25. Mai tagsüber und abends

Abends und an den betroffenen Wochenenden profitiert die Expresslinie 9517 von zusätzlichen Fahrten und verlängerten Fahrplänen.

Die Verstärkungsrennen finden direkt zwischen dem Bahnhof Roissypôle und La Plaine-Stade de France statt. Sie bedienen dann die Haltestelle Stade de France - Saint-Denis und enden in Saint-Denis Pleyel in beiden Fahrtrichtungen.

Die Verstärkungsrennen (blau hervorgehoben) findest du im Stundenblatt unten.

Laden Sie den erweiterten Fahrplan für Express 9517 herunter

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