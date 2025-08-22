Ähnliche Nachrichten

Die Teams Ihres Gebiets im Montmorency-Tal treffen Sie anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2025, um Sie über das Transportangebot Ihrer Buslinien zu informieren.

Wir freuen uns darauf, Sie am Dienstag, den 16. September 2025 im Bahnhof Ermont Eaubonne von 15 bis 18 Uhr begrüßen zu dürfen.

Unsere Teams beantworten auch gerne Ihre Fragen oder Informationsanfragen zu den Transport tickets und -dienstleistungen, die im Gebiet des Montmorency-Tals angeboten werden.

Wir freuen uns auf Sie!

Um mehr über die Neuigkeiten Ihres Gebiets zu erfahren, besuchen Sie unser X-Konto: @Mtmorency_IDFM