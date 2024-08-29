Ähnliche Nachrichten

Die Teams Ihres Gebiets Vallée de Montmorency kommen anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2024 zu Ihnen, um Sie über das Transportangebot Ihrer Buslinien zu informieren.

Wir freuen uns darauf, Sie am Dienstag, den 17. September von 15 bis 17 Uhr am Bahnhof Ermont Eaubonne begrüßen zu dürfen

Unsere Teams beantworten auch gerne Ihre Fragen oder Informationsanfragen zu den Transport tickets und -dienstleistungen, die auf dem Gebiet des Montmorency-Tals angeboten werden.

Wir freuen uns auf Sie!