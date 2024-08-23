Ähnliche Nachrichten

Die Teams Ihres Gebiets Marne-la-Vallée kommen anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2024 zu Ihnen, um Sie über das Transportangebot Ihrer Buslinien zu informieren.

Wir freuen uns auf Sie:

Montag 16/09: Bahnhof Lagny-Thorigny von 16:30 bis 19 Uhr

Dienstag 17/09 : Bahnhof Bussy-Saint-Georges von 16:30 bis 19 Uhr

Mittwoch 18/09 : Bahnhof Val d'Europe von 16h bis 19h

Donnerstag 19/09 : Bahnhof Torcy von 16:30 bis 19 Uhr

Freitag 20/09 : Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy von 16 bis 19 Uhr

Unsere Teams beantworten auch gerne Ihre Fragen oder Informationsanfragen zu den Transport tickets und -dienstleistungen, die auf dem Gebiet von Marne-la-Vallée angeboten werden.

Wir freuen uns auf Sie!

Um mehr zu erfahren und alle Verkehrsinformationen und Neuigkeiten Ihres Gebiets zu finden, besuchen Sie unseren X-Account (ex-Twitter): @MLV_IDFM