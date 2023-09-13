Ähnliche Nachrichten

Vom 16. bis 22. September ist Europäische Mobilitätswoche!

Diese Veranstaltung zielt darauf ab, Bürger und Gemeinden in vielen europäischen Ländern zu ermutigen, verschiedene Verkehrsmittel zu entdecken, um die Nutzung des Autos einzuschränken und sich so für nachhaltigere Verkehrsmittel zu entscheiden.

Wir sehen uns am Samstag, den 16. September im Village des Mobilités - Place Madame de Maintenon in Saint-Cyr-L'Ecole von 10 bis 17 Uhr

Finden Sie vor Ort auch den Bus pour l'Emploi und seinen Fahrsimulator, der der Rekrutierung von Fahrern auf dem Gebiet von Grand Versailles gewidmet ist.