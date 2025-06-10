Ähnliche Nachrichten

Treffen Sie die Teams des T9 und der Linien der Region Seine Grand Orly anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 21. September 2025.

Unsere Teams werden anwesend sein:

Dienstag, 16. September 2025 von 7 bis 9 Uhr am Bahnhof Orly-Ville

am Bahnhof Orly-Ville Dienstag, 16. September 2025 von 15:30 bis 18:30 Uhr am Bahnhof Rouget de Lisle in Choisy-le-Roi

am Bahnhof Rouget de Lisle in Choisy-le-Roi Mittwoch, 17. September 2025 von 15:30 bis 17:30 Uhr in der Nähe des Fahrradparkplatzes der Station Gaston Viens

Wir freuen uns auf Sie!