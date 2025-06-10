Ähnliche Nachrichten

Treffen Sie die Teams des T9 und der Linien der Region Seine Grand Orly anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 21. September 2025.
Unsere Teams werden anwesend sein:
- Dienstag, 16. September 2025 von 7 bis 9 Uhr am Bahnhof Orly-Ville
- Dienstag, 16. September 2025 von 15:30 bis 18:30 Uhr am Bahnhof Rouget de Lisle in Choisy-le-Roi
- Mittwoch, 17. September 2025 von 15:30 bis 17:30 Uhr in der Nähe des Fahrradparkplatzes der Station Gaston Viens
Wir freuen uns auf Sie!
Nutzen Sie auch die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des T9 zu werfen, indem Sie am Samstag, den 20. September , anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals die Wartungs- und Lagerstätte (SMR) des T9 besuchen.
Auf dem Programm: ein Besuch der Werkstätten, in denen Sie die Wartungsarbeiten genau beobachten können, des PCC IV (Centralized Control and Passenger Information Station), um zu verstehen, wie die Linie in Echtzeit verwaltet wird, sowie eine Besichtigung des Führerstands.
Die Anmeldung ist in einem der Besuchsfenster erforderlich und unterliegt der Anzahl der verfügbaren Plätze.
Um mehr zu erfahren und alle Verkehrsinformationen und Neuigkeiten Ihres Gebiets zu finden, gehen Sie zu den X-Konten (ex-Twitter): @T9_IDFM und @SeineOrly_IDFM