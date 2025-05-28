Ähnliche Nachrichten

Gute Nachrichten für alle Alltagsreisenden! Die Buslinie 4524 ist Ihr Verbündeter für Ihre Reisen und verbindet mehrere Verkehrsmittel. Diese praktische und schnelle Linie ermöglicht es Ihnen, problemlos zwischen den beiden Haupteisenbahnachsen des Ile-de-France-Netzes zu navigieren.

📍 3 strategische Haltestellen, die von der Linie 4524 bedient werden:

Der RER C , um Paris und die südwestlichen Vororte von der Haltestelle "Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois" aus schnell zu erreichen,

, um Paris und die südwestlichen Vororte von der Haltestelle "Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois" aus schnell zu erreichen, Der RER D , um Paris von Norden nach Süden von der Haltestelle "Gare de Juvisy-Condorcet" zu durchqueren,

, um Paris von Norden nach Süden von der Haltestelle "Gare de Juvisy-Condorcet" zu durchqueren, Nehmen Sie die Straßenbahn T12 , um Massy-Palaiseau oder Evry-Courcouronnes von der Haltestelle "Coteaux de l'Orge" zu erreichen.

🕒 Zeitpläne, die an Ihren Alltag angepasst sind, 7 Tage die Woche von 5:00 Uhr bis Mitternacht!

Egal, ob Sie auf Geschäftsreise oder auf dem Weg zum Studium sind, die Fahrpläne der Linie sind dank einer hohen Frequenz von einem Bus alle 20 Minuten so gestaltet, dass sie sich an Ihre Mobilitätsbedürfnisse anpassen, insbesondere an Wochentagen.

Verschwenden Sie keine Zeit mehr hinter dem Steuer Ihres Autos oder auf der Suche nach Parkplätzen. Entscheiden Sie sich für Leichtigkeit und Gelassenheit dank der Linie 4524!