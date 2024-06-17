Ähnliche Nachrichten

Die Anmeldung für die Schülerbeförderungskarte 2024/2025 ist offen! Informieren Sie sich jetzt und abonnieren Sie diese Transportkarte.
Für wen ist die Schülerbeförderungskarte gedacht?
Die Schulbuskarte (z. B. Optile-Karte) ist eine ticket, die nur für eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnung und Schule gültig ist und während der Schulzeit durchgeführt werden muss.
(Mit dieser Karte können Sie während der Schulferien nicht reisen).
Es richtet sich an Schüler der Mittel- und Oberstufe, die eine Grund- oder Sekundarschulbildung oder eine Lernvorbereitungsklasse absolvieren.
Kindergarten- und Grundschüler haben keinen Anspruch auf diese Transportkarte.
Darüber hinaus wird diese Karte vom Busunternehmen in Ihrem Gebiet nach einem Abonnement ausgestellt.
Weitere Transport tickets finden Sie auf der Website von Île-de-France Mobilités.
Teilnahmevoraussetzungen:
Die Karte ist nicht gültig an Wochenenden, während der Schulferien, auf einer anderen Linie oder für mehr als eine Hin- und Rückfahrt pro Tag.
Um diese Karte zu erhalten, müssen Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
- An einer ÖFFENTLICHEN oder privaten Bildungseinrichtung unter Vertrag eingeschrieben sein.
- Am 1. September des Abonnementjahres unter 21 Jahre alt sein.
- Wohnen Sie in der Ile-de-France.
- Seien Sie ambulant oder Halbpensionär.
- Mehr als 3 km von zu Hause entfernt zur Schule gehen (kürzester Fußgängerweg).
- Der unten aufgeführte subventionierte Tarif gilt nur für Schüler der Mittelstufe.
- Wenn Ihr Kind in der High School eingeschrieben ist, hängt der Betrag von der Anzahl der zurückgelegten Abschnitte ab (kontaktieren Sie uns per E-Mail [email protected] um Informationen zu erhalten)
Wenn die Route mehr als 4 Abschnitte umfasst (variable Entfernung je nach Abschnittsgrenze, aber im Allgemeinen bei Fahrten von mehr als 7 km auf der Buslinie), wird die Karte nicht vom Departement subventioniert und wird teurer als ein imagineR-Paket.
Bewerbungen für College-Stipendiaten werden nicht akzeptiert. Wir laden Sie ein, ein imagineR-Paket zu abonnieren.
Wie erhalte ich meine Schultransportkarte:
Sie müssen den folgenden Ordner zurückgeben:
• Antrag auf Schulkarte (Anmeldeformular) ausgefüllt, unterschrieben und mit dem Stempel der Schule
• Ihre Zahlung per Scheck über einen Betrag von 105 €, zahlbar an TISSE
Für die Gemeinden der Agglomération Cœur d'Essonne (Saint-Michel-sur-Orge / Sainte-Geneviève-des-Bois / Fleury-Mérogis / Morsang-sur-Orge / Villemoisson-sur-Orge):
• Antrag auf Schulkarte (Anmeldeformular) ausgefüllt, unterschrieben und mit dem Stempel der Schule
• Ihre Gemeinde übernimmt die Anmeldegebühr von 12 €. Angesichts dieser Beihilfe müssen Sie uns eine Zahlung per Scheck über einen Betrag von 93 € senden, zahlbar an TISSE
Für die Gemeinde Saintry-sur-Seine (nur für das Collège de la Tuilerie):
- Kartenantrag ausgefüllt, unterschrieben und mit dem Stempel der Schule
- Ihre Gemeinde zahlt 21,5 €. Angesichts dieser Beihilfe müssen Sie uns eine Zahlung per Scheck über einen Betrag von 83,5 € senden, zahlbar an TISSE
Unter folgender Adresse:
TISSE – Bus Operations Center von Bondoufle
Schulkarten-Service
5 rue du Canal
91070 BONDOUFLE
Fragen zu Ihrer Schülerfahrkarte?
Sie können uns per E-Mail kontaktieren: [email protected] (bitte geben Sie Service Scolaire im Betreff an) und telefonisch unter 01 80 96 31 87.