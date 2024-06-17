Ähnliche Nachrichten

Die Schulbuskarte (z. B. Optile-Karte) ist eine ticket, die nur für eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnung und Schule gültig ist und während der Schulzeit durchgeführt werden muss.

(Mit dieser Karte können Sie während der Schulferien nicht reisen).

Es richtet sich an Schüler der Mittel- und Oberstufe, die eine Grund- oder Sekundarschulbildung oder eine Lernvorbereitungsklasse absolvieren.

Kindergarten- und Grundschüler haben keinen Anspruch auf diese Transportkarte.

Darüber hinaus wird diese Karte vom Busunternehmen in Ihrem Gebiet nach einem Abonnement ausgestellt.

Weitere Transport tickets finden Sie auf der Website von Île-de-France Mobilités.