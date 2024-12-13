Ähnliche Nachrichten

Für wen ist die Schulbuskarte gedacht?
Die Schülerbuskarte (ex OPTILE Card) ist eine ticket, die nur für eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnung und Schule gültig ist und während der Schulzeit durchgeführt werden muss.
(Mit dieser Karte können Sie während der Schulferien nicht reisen).
Es richtet sich an Schüler der Mittel- und Oberstufe in der Primar- oder Sekundarstufe oder in einer Lernvorbereitungsklasse.
Kindergarten- und Grundschüler haben keinen Anspruch auf diese Transportkarte.
Darüber hinaus wird diese Karte vom Busnetzbetreiber nach einem Abonnement ausgestellt.
Weitere Transport tickets finden Sie auf der Website von Île-de-France Mobilités.
Teilnahmevoraussetzungen:
Um vom Schulbuspass profitieren zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Wohnsitz in der Île-de-France: Es kann nur eine Wohnadresse beibehalten werden
- Am 2. September des Abonnementjahres unter 18 Jahre alt sein
- Werden Sie mit dem Status eines Externen oder Halbpensionärs in der Mittel- oder Oberschule unterrichtet
- Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt sein (außer bei Ausnahmen für gefährliche Routen)
- Das Abonnement muss vor dem 31. Oktober 2025 erfolgen*
* Darüber hinaus können nur Anträge geprüft werden, die sich auf eine bestimmte Situation beziehen (Umzug, Wechsel der Niederlassung usw.).
Wie abonniere oder erneuere ich den Schulbuspass?
*Es werden nur vollständige Dateien verarbeitet. Jede unvollständige, unleserliche oder nicht konforme Datei wird automatisch an die Familie zurückgegeben.
*Es werden nur Bewerbungen bearbeitet, die per Post eingehen. Vor Ort werden keine Bewerbungen angenommen.
Abonnementschritte für die Linien von Vélizy Vallées (61XX):
- Laden Sie unten die Datei herunter, die Sie ausdrucken und ausfüllen müssen
> Alle Felder in den Teilen A / B / C sind Pflichtfelder, Feld D ist optional
> Der Stempel und die Unterschrift der Schule sind auch für jedes neue Abonnement obligatorisch
- Fügen Sie Ihrer Akte in einem Umschlag Ihre Zahlung per Scheck bei, zahlbar an KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE
(Um den Betrag des Schecks zu erfahren, senden Sie uns bitte Ihre Anfrage an [email protected])
> Es dürfen keine Fotos, vorfrankierten Umschläge oder andere Artikel gesendet werden. Wir können die Rücksendung dieser Elemente nicht garantieren
- Senden Sie Ihre Datei per Post an folgende Adresse:
Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre - Schulkartenservice
19 rue Général Valérie André
78140 Vélizy-Villacoublay
- Erhalten Sie den Schulausweis so schnell wie möglich an die Adresse, die Sie uns in der Datei angegeben haben
Preis der Schulkarte:
Die Preise der Optile-Schulkarte basieren auf der Anzahl der Abschnitte, d. h. einer von Optile und Île-de-France mobilité berechneten Entfernung zwischen der Abfahrtsadresse und der Schule;
Um die Anzahl der Abschnitte zu erfahren, die der Route Ihres Kindes entsprechen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an scolaire-velizyval@keolis
Um den Preis für die Reise Ihres Kindes zu erfahren, kontaktieren Sie uns.
Kommunale und departementale Subventionen:
Kommunen können Ihnen manchmal einen Zuschuss anbieten. Wir laden Sie ein, sich an Ihr Rathaus oder den Verkehrsdienst Ihrer Gemeinde zu wenden, um sich zu informieren.