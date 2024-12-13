Ähnliche Nachrichten

Für wen ist die Schulbuskarte gedacht?

Die Schülerbuskarte (ex OPTILE Card) ist eine ticket, die nur für eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnung und Schule gültig ist und während der Schulzeit durchgeführt werden muss.

(Mit dieser Karte können Sie während der Schulferien nicht reisen).

Es richtet sich an Schüler der Mittel- und Oberstufe in der Primar- oder Sekundarstufe oder in einer Lernvorbereitungsklasse.

Kindergarten- und Grundschüler haben keinen Anspruch auf diese Transportkarte.

Darüber hinaus wird diese Karte vom Busnetzbetreiber nach einem Abonnement ausgestellt.

Weitere Transport tickets finden Sie auf der Website von Île-de-France Mobilités.

Teilnahmevoraussetzungen:

Um vom Schulbuspass profitieren zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Wohnsitz in der Île-de-France: Es kann nur eine Wohnadresse beibehalten werden

Am 2. September des Abonnementjahres unter 18 Jahre alt sein

sein Werden Sie mit dem Status eines Externen oder Halbpensionärs in der Mittel- oder Oberschule unterrichtet

oder unterrichtet Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt sein (außer bei Ausnahmen für gefährliche Routen)

von der Schule entfernt Das Abonnement muss vor dem 31. Oktober 2025 erfolgen*

* Darüber hinaus können nur Anträge geprüft werden, die sich auf eine bestimmte Situation beziehen (Umzug, Wechsel der Niederlassung usw.).