Ähnliche Nachrichten

Ein neues Zeilennummerierungssystem

Warum ändern sich die Zeilennummern?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1.900 Linien und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben. Die Tools zur Suche nach Zeitplänen und Routen sind regional. Es ist daher oft kompliziert, die Linie zu finden, die Sie interessiert. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt.

- Im Mantois-Einzugsgebiet werden jetzt alle Ihre Linien vom Rufzeichen "54" umbenannt , dem nach Möglichkeit eine Zahl hinzugefügt wird, die mit dem alten Namen der Linie übereinstimmt (z. B. wird die Linie 74 zur Linie 5474).

- Express-Liniennummern beginnen mit der Nummer ihrer Abteilung (z. B. Linie 7820, ehemalige Linie A14 Mantes).

Was bringt diese neue Nummer den Nutzern?

Sie werden Ihre Buslinie leichter finden, denn sie wird die einzige in der Île-de-France sein, die diese Nummer trägt! Wenn Sie also ihre Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, greifen Sie direkt auf die Informationen zu dieser Zeile zu.