Ähnliche Nachrichten

Die Expresslinie 67 wird stärker!

Die Expresslinie 67, die den Bahnhof La Ferté-sous-Jouarre mit dem Flughafen Roissy CDG verbindet, erweitert ihr Angebot um die Schaffung von 2 neuen Hin- und Rückfahrten von Montag bis Sonntag, das ganze Jahr über.

Vom Bahnhof La Ferté-sous-Jouarre aus werden diese 2 neuen Abfahrten um 7:43 Uhr und 18:42 Uhr angeboten.

Vom Flughafen aus finden die 2 neuen Abflüge um 8:57 Uhr und 19:55 Uhr statt.

Eine zusätzliche Gemeinde bedient

Die Stadt Saint-Mard liegt in der Nähe des Flughafens CDG und wird von allen Shuttles der Expresslinie 67 über 2 Haltestellen bedient: Kirche im Stadtzentrum und ZAC des Tournelles im wichtigen Gewerbegebiet am Ausgang der Stadt.

Die Schaffung dieser Haltepunkte bietet rund 4.000 Mardochiens und Mardochiennes die Möglichkeit, in weniger als 10 Minuten direkt zum Flughafen zu gelangen.