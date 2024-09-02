Ähnliche Nachrichten

Eine neue Linie für die Arbeiter der Flotte A5 und des ZAC du Tertre

Entdecken Sie die neue Linie 52 ab dem 16. September 2024

Linie 52, eine neue Linie für Arbeiter an den Standorten Zalando und Colissimo

  • Eine neue Verbindung zu den Standorten Zalando und Colissimo auf dem ZAC du Tertre mit der Linie 52
  • Eine Passage alle 30 Minuten von 7:30 bis 9:30 Uhr und von 16:20 bis 18:20 Uhr und stündlich den Rest des Tages
  • Die Fahrpläne der Linien 51 und 52 sind an die Ankünfte und Abfahrten der Mitarbeiter der Unternehmen an den Haltestellen "Parc A5", "Centre Aéronautique" und "SAFRAN Montereau" angepasst
  • Die Haltestellen "Villaroche Nord" und "Aérodrome de Villaroche" werden nur von der Linie 51 mit einem Bus alle 30 Minuten bedient.
  • Der Park A5 wird samstags von der Linie 52 bedient
Karte der Linien 51/52
Alle Fahrplan für Ihre Linie 51 hier
Alle Fahrpläne Ihrer Linie 52 hier

