Ähnliche Nachrichten

Linie 52, eine neue Linie für Arbeiter an den Standorten Zalando und Colissimo
- Eine neue Verbindung zu den Standorten Zalando und Colissimo auf dem ZAC du Tertre mit der Linie 52
- Eine Passage alle 30 Minuten von 7:30 bis 9:30 Uhr und von 16:20 bis 18:20 Uhr und stündlich den Rest des Tages
- Die Fahrpläne der Linien 51 und 52 sind an die Ankünfte und Abfahrten der Mitarbeiter der Unternehmen an den Haltestellen "Parc A5", "Centre Aéronautique" und "SAFRAN Montereau" angepasst
- Die Haltestellen "Villaroche Nord" und "Aérodrome de Villaroche" werden nur von der Linie 51 mit einem Bus alle 30 Minuten bedient.
- Der Park A5 wird samstags von der Linie 52 bedient