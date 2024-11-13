Ähnliche Nachrichten

Eine neue Nummerierung auf dem Gebiet von Sénart

Warum ändern sich die Zeilennummern?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1900 Linien, davon 1500 in den äußeren Vororten, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, Ihre Linie zu finden. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Sénart beginnen alle Buslinien jetzt mit 37.

Wann immer möglich, wurde die alte Nummer verwendet, um den Wechsel zu erleichtern (Beispiele: Zeile 22 wird zu 3722, Linie Citalien wird zu 3702 usw.).

Express-Liniennummern beginnen mit der Nummer ihrer Abteilung (Beispiele: Linie 50 wird zu 7715, die Linien 54 und 55 verlieren ihren Status als espress line und werden zu 3754 und 3755)

Was bringt diese neue Nummer den Nutzern?

Benutzer können ihre Buslinie leichter finden, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt!

Wenn wir also seine Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können wir direkt auf die Informationen darüber zugreifen.