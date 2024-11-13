Ähnliche Nachrichten

Eine neue Nummerierung auf dem Gebiet von Sénart
Warum ändern sich die Zeilennummern?
Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1900 Linien, davon 1500 in den äußeren Vororten, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.
Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, Ihre Linie zu finden. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!
Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?
Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Sénart beginnen alle Buslinien jetzt mit 37.
Wann immer möglich, wurde die alte Nummer verwendet, um den Wechsel zu erleichtern (Beispiele: Zeile 22 wird zu 3722, Linie Citalien wird zu 3702 usw.).
Express-Liniennummern beginnen mit der Nummer ihrer Abteilung (Beispiele: Linie 50 wird zu 7715, die Linien 54 und 55 verlieren ihren Status als espress line und werden zu 3754 und 3755)
Was bringt diese neue Nummer den Nutzern?
Benutzer können ihre Buslinie leichter finden, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt!
Wenn wir also seine Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können wir direkt auf die Informationen darüber zugreifen.
Ein verdichtetes Angebot zwischen Lieusaint-Moissy und Evry Courcouronnes
Die neue Linie 7715 (ex-50): Gare d'Evry-Courcouronnes <> Gare de Lieusaint-Moissy
Das Angebot der Linie wird verbessert durch:
- Ein feinerer Service zum Carré Sénart mit der Schaffung der Haltestelle "Carré Allée Royale".
- Schnellere Verbindung zu den Bahnhöfen Lieusaint und Évry-Courcouronnes sowie zum Carré Sénart
- Eine Verbesserung der Frequenz der Busse mit einer Passage alle 15 bis 20 Minuten an Wochentagen und alle 30 oder 45 Minuten an Samstagen.
- Ein neues Angebot am Sonntag alle 1h15 von 6h bis 20h oder 12 Hin- und Rückfahrten pro Sonntag.
- Busse früher am Morgen (5 Uhr) und später am Abend (22 Uhr).
Die Gemeinden Corbeil-Essonnes und Savigny-le-Temple werden nicht mehr bedient.
Reisende können sich beziehen auf:
- Für die Stadt Savigny-le-Temple mit der RER D bis zum Bahnhof Lieusaint oder der Linie vom Place de la Gare bis zur Haltestelle "Carré Trait d'Union" oder der Linie bis zur Haltestelle "Carré Trait d'Union"
- Für die Gemeinde Corbeil-Essonnes auf den Linien Tzen1 oder 4201 (ehemalige Linie 401).
Die neue Linie 3703 (ex-03): Bahnhof Evry-Courcouronnes <> Bahnhof Lieusaint-Moissy
Die Route der Linie 3703 wird neu gestaltet, um die Gemeinden Lieusaint, Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-lès-Corbeil, Etiolles und Évry-Courcouronnes ergänzend zur Linie 7715 besser bedienen zu können.
Sie bietet eine neue direkte Verbindung zum Carré Sénart und zum Bahnhof Lieusaint-Moissy für die Gemeinden Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-lès-Corbeil und Étiolles.
Die Frequenz der Busse wird ebenfalls verbessert, mit einer Passage alle 20 bis 30 Minuten an Wochentagen und alle 30 oder 45 Minuten an Samstagen.