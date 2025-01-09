Ähnliche Nachrichten

Die Umstrukturierung basiert auf 3 Grundsätzen:

es ist Teil des Programms zur Entwicklung des Busangebots auf regionaler Ebene, das von Île-de-France Mobilités durchgeführt wird und lokal abgelehnt wird;

es basiert auf den Bedürfnissen der Bewohner, basierend auf der Analyse der Ströme zwischen Wohnung und Arbeit und des täglichen Pendelns;

Es wird im Einklang mit der Strukturierung von Verkehrsprojekten gebaut, die langfristig bestehende Mobilitätslösungen stärken werden (C1-Kabel bis zum letzten Quartal 2025).

Das neue Angebot bietet Fahrten auf beiden Seiten der Bahnhöfe an und ermöglicht es so, den Reisebedürfnissen mit weniger Verbindungen breiter gerecht zu werden: Freizeit, Studium, Arbeit. Es hört auf die neuen Rhythmen des Lebens und bietet auch tagsüber und samstags mehr Frequenz.

Schließlich ermöglichen die Schaffung neuer Haltestellen und die Weiterentwicklung der Betriebsprinzipien der Linien einen lokalen Service, der den Erwartungen der Fahrgäste entspricht. Auf dem Gebiet werden 12 zusätzliche Haltestellen in den Gemeinden Montgeron, Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart und Draveil eingerichtet.

Hier finden Sie die Informationen zu Ihren Linien: