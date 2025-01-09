Ähnliche Nachrichten

Die Umstrukturierung basiert auf 3 Grundsätzen:
- es ist Teil des Programms zur Entwicklung des Busangebots auf regionaler Ebene, das von Île-de-France Mobilités durchgeführt wird und lokal abgelehnt wird;
- es basiert auf den Bedürfnissen der Bewohner, basierend auf der Analyse der Ströme zwischen Wohnung und Arbeit und des täglichen Pendelns;
- Es wird im Einklang mit der Strukturierung von Verkehrsprojekten gebaut, die langfristig bestehende Mobilitätslösungen stärken werden (C1-Kabel bis zum letzten Quartal 2025).
Das neue Angebot bietet Fahrten auf beiden Seiten der Bahnhöfe an und ermöglicht es so, den Reisebedürfnissen mit weniger Verbindungen breiter gerecht zu werden: Freizeit, Studium, Arbeit. Es hört auf die neuen Rhythmen des Lebens und bietet auch tagsüber und samstags mehr Frequenz.
Schließlich ermöglichen die Schaffung neuer Haltestellen und die Weiterentwicklung der Betriebsprinzipien der Linien einen lokalen Service, der den Erwartungen der Fahrgäste entspricht. Auf dem Gebiet werden 12 zusätzliche Haltestellen in den Gemeinden Montgeron, Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart und Draveil eingerichtet.
Hier finden Sie die Informationen zu Ihren Linien:
Linie 4113 (ex B):
Um den Reisebedürfnissen gerecht zu werden, wird die Linie verstärkt und bietet einen zusätzlichen Service an der Haltestelle Le Petit und Vergeat.
Diese Linie bietet eine Frequenz von 15 Minuten während der Hauptverkehrszeiten beibehalten und die Schaffung eines Angebots in Stunden mit einer Frequenz von 30 Minuten. Es bietet eine erweiterte Öffnungszeit von 5:30 bis 22:30 Uhr.
Linie 4114 (ex 14-D-12-F):
Ein vereinfachtes und besser lesbares Angebot mit dem Übergang von 4 Linien zu 1 Linie, die eine neue Verbindung zwischen den Städten Draveil und Vigneux-sur-Seine mit einem kontinuierlichen Angebot den ganzen Tag und die ganze Woche bietet.
Im Einklang mit den neuen Lebensrhythmen ist das vorgeschlagene Angebot besser auf die Schaffung von Rennen außerhalb der Spitzenzeiten und die Ausweitung der Betriebsamplitude am Abend von 5:30 bis 22 Uhr abgestimmt.
Es bietet eine Frequenz von 12 Minuten während der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten und eine Frequenz von 30 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten.
Linie 4115 (ex A-H)
Eine neue Verbindung zwischen den Gemeinden Vigneux-sur-Seine und Crosne.
Durch das Hören auf neue Rhythmen ist das Angebot harmonisiert, attraktiv und einfacher. Die Frequenz wird sonntags mit einem Bus alle 30 Minuten durchgehend von 7 bis 21 Uhr erhöht.
Linie 4116 (ex 16):
Eine neue Verbindung zum Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges, die mehrere Verbindungen ermöglicht.
Es bedient auch das Einkaufszentrum Valdoly für die Einheimischen.
Eine Frequenz von 12 Minuten während der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeit.
Zeile 4120 (ex X):
Eine neue Verbindung von Quincy-sous-Sénart zum Bahnhof Boissy-Saint-Léger (RER A).
Im Vorgriff auf die Ankunft des C1-Kabels bietet die Linie den Einwohnern eine neue Verbindung zu einem Bahnhof.
Es bietet eine neue Verbindung zur Stadt Quincy-sous-Sénart und eine Frequenz von einem Bus alle 30 Minuten während der Hauptverkehrszeit in Verlängerung zum Bahnhof Boissy-Saint-Léger.
Eine neue Linie, Villecresnes Evening Bus:
Ein neues Abendbusangebot vom Gare de Yerres nach Villecresnes mit einem Bus alle 30 Minuten von 21 Uhr bis Mitternacht.
So finden Sie die Informationen aller Ihrer Zeilen:
Website: www.iledefrance-mobilites.fr und mobile App Île-de-France Mobilités
So berechnen Sie Ihre Route:
> Fortbewegung > Reiseroute
> Bewegen Sie sich > Zeitpläne> Wählen Sie eine Linie aus
So verfolgen Sie lokale Nachrichten (nur auf der Website):
Nachrichten > Val d'Yerres Val de Seine
Auf Twitter: @VYVS_IDFM
Telefonisch unter 01 80 97 93 41 oder 0800 10 20 20