Ähnliche Nachrichten

EIN BESSER LESBARES ANGEBOT MIT NEUNUMMERIERUNG

Warum ändern sich die Zeilennummern?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1900 Linien, davon 1500 in den äußeren Vororten, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, Ihre Linie zu finden. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Derzeit gibt es sehr unterschiedliche Bezeichnungen (12, N133, 501, Abend) und Duplikate in den Zeilennummern (es gibt 12 Zeilen mit demselben Buchstaben: 2 A, 2 B, 2 C ... auf dem aktuellen Busnetz), was das Verständnis des Netzwerks erschwert.

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat.

Im Val d'Yerres Val de Seine starten nun alle Buslinien mit 41. Wann immer möglich, wurde die alte Nummer so gut wie möglich verwendet, um den Wechsel zu erleichtern (Beispiel: 16 wird zu 4116 usw.).

Express-Liniennummern beginnen mit der Nummer ihrer Abteilung (z. B. Linie 9101).

Was bringt diese neue Nummer den Nutzern?

Benutzer können ihre Buslinie leichter finden, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt!

Wenn wir also seine Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können wir direkt auf die Informationen darüber zugreifen.

Es wird 5 Kategorien von Linien geben, je nach ihrer Rolle und Berufung:

Die Hauptlinien, die von 10 bis 22 nummeriert sind, bieten eine gute Bedienung der Wohngebiete in Verbindung mit lokalen Einrichtungen wie Bahnhöfen, Schulen und zusätzlich zu den Strukturlinien.

die ergänzenden Linien mit den Nummern 30 bis 36 ergänzen die Hauptlinien und bieten Verbindungen zu den umliegenden Becken wie Servon und dem Rungis International Market.

Die Expresslinie 9101 bietet eine direktere und schnellere Verbindung von Brunoy nach Evry-Courcouronnes.

Die Schullinien, die von 50 bis 62 nummeriert sind, bedienen die Schulen des Territoriums. Ihr Betrieb ist an den Schulrhythmus angepasst, dh von Montag bis Freitag während der Schulzeit, an die Zeiten der Hauptein- / -ausgänge der Schule.

Nachtlinien und Abendbusse bleiben unverändert und behalten die gleichen Namen.

Alle diese Linien stehen allen Fahrgästen mit einem gültigen Transport-ticket im Netz der Île-de-France Mobilités offen.