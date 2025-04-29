Ähnliche Nachrichten

Abendbusse in Marne-la-Vallée: Eine zugängliche und flexible Lösung für die Nachtmobilität ohne Reservierung

Service ohne Reservierung und zugänglich für jeden Reisenden mit einem gültigen Transport ticket.

4-mal mehr gute Gründe zurückzukehren + spät

Abends, von Montag bis Samstag, übernehmen Ihre Abendbusse und warten auf Sie in:

  • Gare de Lagny – Thorigny von 21:30 Uhr bis Mitternacht, alle 30 Minuten
    Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Carnetin, Dampmart, Pomponne und Thorigny-sur-Marne

Um auf alle Informationen Ihres Abendbusses Lagny-Thorigny zuzugreifen

  • Bahnhof Bussy-Saint-Georges von 21:00 Uhr bis Mitternacht, alle 30 Minuten
    Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Ferrières-en-Brie und Pontcarré. Sie bedient auch die Haltestellen südlich der RER A in Bussy-Saint-Georges

Um auf alle Informationen Ihres Bussy-Saint-Georges-Abendbusses zuzugreifen

  • Bahnhof Val d'Europe von 21:00 bis 23:15 Uhr, alle 45 Minuten
    Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte und Villeneuve-Saint-Denis

Um auf alle Informationen Ihres Val d'Europe-Abendbusses zuzugreifen

  • Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy von 21:00 bis 23:00 Uhr, alle 30 Minuten
    Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Chalifert, Coupvray, Jablines und Lesches

Um auf alle Informationen Ihres Marne-la-Vallée Chessy-Abendbusses zuzugreifen

