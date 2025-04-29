Ähnliche Nachrichten

4-mal mehr gute Gründe zurückzukehren + spät
Abends, von Montag bis Samstag, übernehmen Ihre Abendbusse und warten auf Sie in:
- Gare de Lagny – Thorigny von 21:30 Uhr bis Mitternacht, alle 30 Minuten
Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Carnetin, Dampmart, Pomponne und Thorigny-sur-Marne
- Bahnhof Bussy-Saint-Georges von 21:00 Uhr bis Mitternacht, alle 30 Minuten
Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Ferrières-en-Brie und Pontcarré. Sie bedient auch die Haltestellen südlich der RER A in Bussy-Saint-Georges
- Bahnhof Val d'Europe von 21:00 bis 23:15 Uhr, alle 45 Minuten
Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte und Villeneuve-Saint-Denis
- Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy von 21:00 bis 23:00 Uhr, alle 30 Minuten
Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Chalifert, Coupvray, Jablines und Lesches