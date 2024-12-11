Ähnliche Nachrichten

Änderungen an Ihren Linien 6160 und 6161:
Die Linie 6160 wird ab Montag, 6. Januar 2025, mit der Linie 6161 zusammengelegt. Die Linie 6161 verbindet den Bahnhof Versailles Château Rive Gauche über ZI Nord (Buc) mit Buc Haut-Pré und endet zu bestimmten Zeiten in Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches.
Die Linie 6161 bedient die Haltestellen Château-Massotte Morane Saulnier, Audemars, Fourny, Tabuteau und Roland Garros nicht mehr. Um zu diesen Haltestellen zu gelangen, können Sie die Linie 6162 nehmen.
Die Linie 6160 wird gestrichen, um nach Geneviève-Aubé und ZA du Bois des Roches zu gelangen, können Sie die neue Linie 6161 nehmen.
Um zu den Haltestellen Trou Salé, Mare Chevalier und Centre (Toussus-le-Noble) zu gelangen, können Sie die Linie 6162 nehmen.
Für die Verbindung Versailles nach Magny les Hameaux (ZA du Bois des Roches) können Sie die neue Linie 6161 nehmen mit:
- 4 Abfahrten vom Bahnhof Versailles-Château Rive Gauche zwischen 7:45 und 9:20 Uhr.
- 6 Abfahrten vom ZA du Bois des Roches zwischen 16:10 und 19:10 Uhr.
Für die Verbindung Magny les Hameaux (ZA du Bois des Roches/Châteaufort) nach Versailles können Sie die neue Linie 6161 nehmen mit:
- 4 Abfahrten von ZA du Bois des Roches zwischen 7:10 und 8:55 Uhr.
- 6 Abfahrten vom Bahnhof Versailles-Château Rive-Gauche zwischen 16:50 und 19:50 Uhr.
IHRE LINIE BRINGT SIE NACH VÉLIZY 2!
Ab dem 6. Januar 2025 verbindet Ihre Linie Versailles (Gare de Versailles Chantiers Abbé-Rousseaux) mit dem Einkaufszentrum Vélizy 2 in Übereinstimmung mit der Straßenbahn 6 über Buc, Les Loges-en-Josas und Jouy-en-Josas.
Ihre Linie 6164 fährt während der Hauptverkehrszeit alle 15 Minuten (Endstation Gare de Jouy-en-Josas) und außerhalb der Hauptverkehrszeiten alle 30 Minuten.
- Die Zeitspanne Ihrer Linie 6164 erhöht sich mit Abfahrten zwischen 6 und 21.30 Uhr.
- Ihre Linie 6164 verkehrt nun samstags von 9:15 bis 20:15 Uhr nach Vélizy 2.
Entwicklung des Dienstes ZI Nord (Buc):
Um die Haltestelle ZI Nord in der Stadt Buc zu erreichen, können Sie die neuen Linien 6161 und 6164 nehmen. Sie können auch die Linie 6162 nehmen, indem Sie an der Haltestelle Blériot-Jean Casale (5 Minuten zu Fuß) aussteigen
