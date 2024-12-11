Ähnliche Nachrichten

Änderungen an Ihren Linien 6160 und 6161:

Die Linie 6160 wird ab Montag, 6. Januar 2025, mit der Linie 6161 zusammengelegt. Die Linie 6161 verbindet den Bahnhof Versailles Château Rive Gauche über ZI Nord (Buc) mit Buc Haut-Pré und endet zu bestimmten Zeiten in Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches.

Die Linie 6161 bedient die Haltestellen Château-Massotte Morane Saulnier, Audemars, Fourny, Tabuteau und Roland Garros nicht mehr. Um zu diesen Haltestellen zu gelangen, können Sie die Linie 6162 nehmen.

Die Linie 6160 wird gestrichen, um nach Geneviève-Aubé und ZA du Bois des Roches zu gelangen, können Sie die neue Linie 6161 nehmen.

Um zu den Haltestellen Trou Salé, Mare Chevalier und Centre (Toussus-le-Noble) zu gelangen, können Sie die Linie 6162 nehmen.