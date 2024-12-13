Ähnliche Nachrichten

Änderungen an Ihren Linien 6160, 6161 und 6163:
Ab Montag, 3. März 2025, verkehrt die Linie 6160 wieder in Ihrem Netz!
Es wird seine Reiseroute sowie seine Zeitpläne wieder aufnehmen.
Thermometer Linie 6160
Ab Montag, dem 3. März 2025, kehrt die Linie 6161 zu ihrer ursprünglichen Strecke zwischen dem Gare de Versailles Château Rive Gauche und Buc Haut Pré zurück.
Die Linie 6161 wird ebenfalls zu ihren alten Fahrplänen zurückkehren.
Thermometer Linie 6161
Ab Montag, 3. März 2025, kehrt die Linie 6163 zu ihrer ursprünglichen Route zurück und fährt nicht mehr über die Haltestellen Centre und Mare-Chevalier (Toussus le Noble).
Thermometer Linie 6163