Ähnliche Nachrichten

Um die Regelmäßigkeit Ihrer Linie 777 zu verbessern, treten ab Montag, dem 4. November 2024, Fahrplan- und Routenänderungen in Kraft.
Nachfolgend finden Sie die Details der Änderungen:
Änderung der Durchfahrtszeiten auf bestimmten Fahrten auf Ihrer Linie:
- Von Montag bis Freitag wird das ganze Jahr über um 6:36 Uhr von Charny Poste in Richtung Gare de Meaux auf 6:25 Uhr vorverlegt.
- Von Montag bis Freitag nur während der Schulzeit wird das Rennen um 7:12 Uhr vom Gare de Meaux in Richtung Lycée Pierre de Coubertin auf 7:05 Uhr vorverlegt.
- Von Montag bis Freitag nur während der Schulzeit wird das Rennen um 8:05 Uhr von Chauconin-Neufmontiers – Église Saint-Saturnin auf 7:45 Uhr vorverlegt und bedient das George Sand College um 7:59 Uhr sowie das Lycée Pierre de Coubertin um 8:09 Uhr.
- Von Montag bis Freitag während der Schulzeit bedient das 7:23-Rennen von Charny Gare den Bahnhof Meaux um 8:05 Uhr statt um 7:55 Uhr.
Ändern Sie die Routen bei einigen Läufen auf Ihrer Linie:
- Von Montag bis Freitag während der Schulzeit wird das Rennen von 8:13 Uhr geändert, es bedient nicht mehr den Bahnhof von Meaux. Die Abfahrt ist von Charny Gare um 8:33 Uhr in Richtung Jean Rose.
- Von Montag bis Freitag während der Schulzeit bedient das Rennen um 8:14 Uhr vom Gare de Meaux nun die Gemeinden Charny und Villeroy.
- Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag während der Schulzeit fällt das Rennen um 12:11 Uhr vom Bahnhof Meaux in Richtung Chauconin-Neufmontiers aus.