Metro: Die Station Villejuif - Gustave Roussy öffnet ihre Türen auf der Linie 14

Linie 14: eine erwartete Verlängerung

Im Sommer 2024, vor den Spielen Paris 2024, begrüßten die südlichen (bis zum Flughafen Orly) und nördlichen (bis Saint-Denis Pleyel) Erweiterungen der Metrolinie 14 ihre ersten Fahrgäste.

Die Linie 14, die durch zahlreiche Verbindungen mit dem übrigen Verkehrsnetz der Ile-de-France verbunden ist, erleichtert nun Millionen von Fahrgästen die Beförderung zwischen dem Süden der Île-de-France, Paris und strategischen Gebieten wie dem Flughafen Orly, dem Markt von nationalem Interesse Rungis oder Châtelet