Metro: Die Station Villejuif - Gustave Roussy öffnet ihre Türen auf der Linie 14
Linie 14: eine erwartete Verlängerung
Im Sommer 2024, vor den Spielen Paris 2024, begrüßten die südlichen (bis zum Flughafen Orly) und nördlichen (bis Saint-Denis Pleyel) Erweiterungen der Metrolinie 14 ihre ersten Fahrgäste.
Die Linie 14, die durch zahlreiche Verbindungen mit dem übrigen Verkehrsnetz der Ile-de-France verbunden ist, erleichtert nun Millionen von Fahrgästen die Beförderung zwischen dem Süden der Île-de-France, Paris und strategischen Gebieten wie dem Flughafen Orly, dem Markt von nationalem Interesse Rungis oder Châtelet
Der Bahnhof Villejuif - Gustave Roussy öffnet nach siebenjähriger Bauzeit seine Türen
Am 18. Januar 2025 erreicht das Projekt einen allerletzten Schritt mit der Eröffnung der letzten noch im Bau befindlichen Station der Linie 14: Villejuif - Gustave Roussy im Val-de-Marne.
Villejuif - Gustave Roussy, ein monumentaler Ferienort im Herzen des Val-de-Marne
In unmittelbarer Nähe des Europäischen Instituts für Krebsforschung (und seiner 3.000 Arbeitsplätze), dem er seinen Namen verdankt, ist der Bahnhof Villejuif-Gustave Roussy dank seines Zugangs zu zwei wichtigen U-Bahn-Linien ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Île-de-France: die 14 (heute) und die 15 Sud (im Jahr 2026).
Schließlich sollen täglich 100.000 Fahrgäste die Korridore dieses Bahnhofs nutzen, der nach Saint-Denis Pleyel (nördliche Endstation der Linie 14) zum zweitgrößten des Netzes wird.
Eine Architektur, die auf den Komfort der Reisenden ausgelegt ist
Der Bahnhof Villejuif - Gustave Roussy wurde vom französischen Architekten Dominique Perrault entworfen (der auch die Bibliothèque nationale de France im 13. Arrondissement von Paris entworfen hat) und zeichnet sich durch seine ehrgeizige Architektur, Langlebigkeit und Funktionalität aus, die für die neuen großen Bahnhöfe des Netzes von Île-de-France Mobilités charakteristisch sind.
Der Bahnhof Villejuif - Gustave Roussy hat die Form eines vertikalen Zylinders und profitiert von schönem natürlichem Licht, das die Bahnsteige dank einer monumentalen Glaskuppel bis zu 50 Meter unter der Erde beleuchtet.
Die ersten beiden öffentlichen Ebenen werden ein Dutzend Geschäfte und eine überdachte Passage beherbergen, die das Resort mit dem Krankenhaus verbindet (jetzt weniger als 10 Minuten vom Flughafen Orly und nur 16 Minuten von Châtelet entfernt).
Wussten Sie schon?
Auf Ebene -9 des Bahnhofs hat der chilenische Künstler Iván Navarro ein Werk installiert, das Sie beim Aufblicken betrachten können. Eine monumentale Sonnenuhr, die in die Decke eingebettet ist, erfindet das künstlerische Erlebnis in einer städtischen Umgebung neu.
Der Ferienort Villejuif - Gustave Roussy in einigen Kennzahlen
- 2 Linien in dieser Station: die 14 (ab heute) und die 15 (im Jahr 2026)
- 7.500 m² Außenfläche
- 9 Ebenen und 50 Meter tief: die Bahnsteige der Linie 14 bis -7 (36,7 Meter tief) und die der Linie 15 Süd bis -9 (48,8 Meter tief)
- 6 Zugang
- 100.000 Passagiere täglich (in Zukunft)