2025: Bewegung im öffentlichen Nahverkehr in der Île-de-France

Der Verkehr macht seine Revolution in der Île-de-France

Zwei einzigartige Tarife, um überall in der Île-de-France zu reisen

Einfach und vorteilhaft bieten seit dem 1. Januar 2025 zwei einzigartige Tarife Zugang zur gesamten Region (außer Flughäfen):

Das Metro-Zug-RER-Ticket: Nehmen Sie den Zug, die RER oder die U-Bahn* ? Eine Fahrt kostet Sie jetzt 2,50 € , unabhängig von Ihrem Ziel, auch wenn Sie ans andere Ende der Île-de-France fahren

Das Bus-Tram-Ticket : Nehmen Sie den Bus oder die Straßenbahn? Ihre Fahrt wird mit 2 € berechnet, unabhängig von Ihrem Ziel

*Die Straßenbahnen T11, T12 und T13, die früher dem Origin-Destination-Tarif unterlagen, werden zunächst einige Monate lang mit einem Metro-Train-RER-Ticket zugänglich sein, bevor sie mit einem Bus-Tram-Ticket erhältlich sind.

Der Navigo Liberté+-Dienst ist in der gesamten Region verfügbar und bald auch auf Smartphones verfügbar

Der Navigo Liberté+ -Service, mit dem Sie zu einem günstigen Preis reisen und im folgenden Monat nur für die zurückgelegten Fahrten bezahlen können, wird endlich auf die gesamte Île-de-France ausgeweitet.

Die gute Nachricht? Heute nur als Pass erhältlich, kommt es im Frühjahr 2025 auf Smartphones (Android und iOS) an.