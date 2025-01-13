2025: Bewegung im öffentlichen Nahverkehr in der Île-de-France
Der Verkehr macht seine Revolution in der Île-de-France
Zwei einzigartige Tarife, um überall in der Île-de-France zu reisen
Einfach und vorteilhaft bieten seit dem 1. Januar 2025 zwei einzigartige Tarife Zugang zur gesamten Region (außer Flughäfen):
- Das Metro-Zug-RER-Ticket: Nehmen Sie den Zug, die RER oder die U-Bahn*? Eine Fahrt kostet Sie jetzt 2,50 €, unabhängig von Ihrem Ziel, auch wenn Sie ans andere Ende der Île-de-France fahren
- Das Bus-Tram-Ticket : Nehmen Sie den Bus oder die Straßenbahn? Ihre Fahrt wird mit 2 € berechnet, unabhängig von Ihrem Ziel
*Die Straßenbahnen T11, T12 und T13, die früher dem Origin-Destination-Tarif unterlagen, werden zunächst einige Monate lang mit einem Metro-Train-RER-Ticket zugänglich sein, bevor sie mit einem Bus-Tram-Ticket erhältlich sind.
Der Navigo Liberté+-Dienst ist in der gesamten Region verfügbar und bald auch auf Smartphones verfügbar
Der Navigo Liberté+ -Service, mit dem Sie zu einem günstigen Preis reisen und im folgenden Monat nur für die zurückgelegten Fahrten bezahlen können, wird endlich auf die gesamte Île-de-France ausgeweitet.
Die gute Nachricht? Heute nur als Pass erhältlich, kommt es im Frühjahr 2025 auf Smartphones (Android und iOS) an.
Komfort an Bord: immer modernere U-Bahnen, RER, Straßenbahnen und Busse
Die neue Generation der RER wird auf den Linien D und E eingesetzt
Die neue Generation der RER (RER NG), die bereits Millionen von Fahrgästen auf der RER E beförderte, kam am 15. Dezember 2024 auf der Linie D an.
Im Jahr 2025 wird diese neue zugängliche, elektrische und komfortable RER weiter eingesetzt werden mit:
- Auf der RER D : 132 Züge zusätzlich zu den 20 Regio 2N
- Auf der RER E : Die RER NG wird auch 2025 auf der Linie eingesetzt und wird bis 2027 die Verlängerung der Linie nach Mantes-la-Jolie bedienen
Die Metro der Zukunft kommt auf der Linie 10 an
Vielleicht wussten Sie das? Die U-Bahn der Zukunft, die MF19, wird bis 2033 schrittweise auf den Metrolinien 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 und 13 ankommen.
Beginnend mit der Linie 10: Die Tests beginnen im 1. Quartal 2025, bevor sie Ende des Jahres für Fahrgäste geöffnet werden!
Wussten Sie schon?
Seit 2016 sind 1200 neue oder renovierte U-Bahnen, Züge, RER und Straßenbahnen auf Ihren Linien angekommen
Eine brandneue Straßenbahn für die Straßenbahnlinie T1
Die brandneue Straßenbahn der ältesten Straßenbahnlinie im Netz der Île-de-France Mobilités, die am 11. Dezember 2024 auf der Linie T1 ankommt, ersetzt bis zum Sommer 2025 weiterhin die alten Züge mit 100 % neuen Fahrzeugen.
Geräumiger, zu 100 % zugänglich, klimatisiert, elektrisch und ausgestattet mit Fahrgastinformationsbildschirmen und USB-Buchsen verkörpert es die von Île-de-France Mobilités gewünschte Zukunft des Verkehrs.
Saubere Busse, überall in der Île-de-France
Das Jahr 2025 markiert das Ende der Verwendung von Dieselkraftstoff in der gesamten Busflotte des Netzes von Île-de-France Mobilités in Paris und der Petite Couronne, bevor die Busse bis 2029 in der gesamten Region vollständig dekarbonisiert werden.
Ein verstärktes Transportangebot, um Ihre Reisen zu vereinfachen
C1: Die erste Seilbahn der Île-de-France öffnet ihre Pforten
Zwischen Créteil - Pointe du Lac und Villeneuve-Saint-Georges wird die Cable C1, eine barrierefreie und elektrische Seilbahn, in der zweiten Jahreshälfte 2025 mehr als 10.000 Fahrgäste pro Tag befördern.
Fahrgemeinschaften: 12 Linien erstellt und eine spezielle Anwendung
Bis 2026 werden 12 Linien für Fahrgemeinschaften es den Einwohnern der Ile-de-France, insbesondere in den äußeren Vororten, ermöglichen, Arbeit, Verkehr und die wichtigsten Bahnhöfe des Territoriums leicht zu erreichen.
Um ihre Fahrten zu buchen, steht den Fahrgästen eine Plattform in den Farben von Île-de-France Mobilités zur Verfügung, die direkt über die Anwendung IDF Mobilités verfügbar ist.
Die ersten drei Linien wurden am 1. Januar 2025 auf dem Saclay-Plateau eröffnet:
- Cernay-la-Ville <> Christ-de-Saclay (Linie RD 306)
- Guyancourt <> Saint-Rémy-lès-Chevreuse/Gif-Croix de Fer (Linie RD 36)
- Orsay <> Vélizy (Linie N118).
Bald folgen 9 weitere in den äußeren Vororten (die Route der anderen neun Linien wird entwickelt).
Immer sichererer Transport
100 Beamte für die Regionale Verkehrssicherheitsbrigade (BRT)
Als Vermächtnis der Spiele in Paris 2024 ist die Transportsicherheitsbrigade seit Sommer 2024 auf dem Netz im Einsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ursprünglich aus 50 Agenten bestehend, verdoppelt die Brigade ihre Belegschaft im Jahr 2025, um die Arbeit der 3.000 bereits im Netzwerk vorhandenen Sicherheitskräfte abzuschließen.
Neuer strategischer Sicherheitsrat zur Verbesserung der Fahrgastsicherheit im Verkehr
Île-de-France Mobilités hat gerade einen neuen strategischen Rat geschaffen, der sich der Sicherheit widmet. Sein Ziel? Bringen Sie alle relevanten Akteure zusammen, um gemeinsam Lösungen zu finden und Ihre Sicherheit im täglichen Verkehr zu verbessern.
Aber auch...
- Die Eröffnung der Metrostation Villejuif-Gustave Roussy auf der Linie 14 im Januar 2025
- Die Inbetriebnahme der Buslinie Tzen 4 zwischen Viry-Châtillon und Corbeil-Essonnes , die die Linie 402 ersetzen wird
- Die Schaffung eines direkten Shuttles zwischen Paris > Juvisy > Malesherbes. Programmänderung für die Achse Gare de Lyon > Malesherbes/Corbeil-Juvisy der RER D-Linie, die nun direkt mit mehreren täglichen Hin- und Rückfahrten sein wird, der erste Schritt vor der Schaffung einer zukünftigen S-Linie
- Der RER E erreicht sein komplettes Transportangebot zwischen Nanterre-La-Folie, Chelles-Gournay und Tournan, mit einer Fahrt von nur zehn Minuten zwischen La Défense von Saint-Lazare oder dem Gare du Nord und der Entsättigung der RER A und B.
- In der Nähe der Bahnhöfe entstehen weiterhin neue Fahrradparkplätze mit dem Ziel, bis 2030 140.000 Stellplätze zu schaffen. Wie in Noisy-le-Grand Mont d'Est (180 sichere Plätze), L'Hay-les-Roses (200 freie Plätze) oder Joinville (134 Plätze in Gepäckaufbewahrung und 46 im freien Zugang).
- Eine einheitliche Nummer für Passagierbeziehungen : Die 106 verschiedenen Kundendienstnummern werden 2025 durch eine einzige Nummer ersetzt. Der Service markiert einen ersten Schritt in den äußeren Vororten im ersten Quartal 2025 mit Bussen und wird im Laufe des Jahres auf andere Verkehrsträger ausgeweitet.