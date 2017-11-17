Aktuell: öffentliche Konsultation zur Modernisierung der Straßenbahn 1
Hintergrund
Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1992 hat die Straßenbahn 1 zwischen ihren beiden Endstationen, Asnières Gennevilliers Les Courtilles und dem Bahnhof Noisy-le-Sec, weiter an Fahrgastzahlen gewonnen. Heute wird es täglich von 190.000 Reisenden frequentiert! Die Linie leidet nun unter vielen Problemen, wie z.B. einer Überlastung der Bahnsteige oder einem schwierigen Fahrgastaustausch an mehreren Bahnhöfen.
Straßenbahn 1 an der Haltestelle
Die derzeit stattfindende Konsultation betrifft den historischen Abschnitt der Strecke zwischen dem Bahnhof Saint-Denis und dem Rathaus von Bobigny, der insbesondere von den oben genannten Problemen betroffen ist. Insbesondere werden Maßnahmen ergriffen, umdie Zugänglichkeit und den Komfort der Reisenden zu verbessern.
Das Projekt
Insgesamt waren 19 Bahnhöfe von diesem Projekt betroffen (mit Ausnahme von La Courneuve – 8. Mai 1945). Die RATP, sowohl Projekteigentümerin als auch Finanzierin des Projekts in Höhe von 63 Millionen Euro, wird mehrere Aufgaben zu erfüllen haben:
- eine Verlängerung der Bahnsteige von 24 Metern auf 30 Meter.
- eine Verbreiterung der Bahnsteige für die verkehrsreichsten Bahnhöfe, d. h. 24 von 38 Bahnsteigen.
- Verbesserung der Zugänglichkeit durch die Installation einer Zugangsrampe an jedem Bahnsteig.
- eine Renovierung der Möbel vor Ort, gegebenenfalls mit Ersatz.
Diese Aufgaben sollen es ermöglichen, das Aus- und Einsteigen der Fahrgäste zu erleichtern, indem übermäßige Staus vor den Straßenbahntüren vermieden werden, den Komfort der Fahrgäste während ihrer Wartezeit zu optimieren und den Zugang zu den Bahnsteigen für Personen mit eingeschränkter Mobilität (Personen im Rollstuhl, mit Kinderwagen usw.) zu gewährleisten.
Die Arbeiten beginnen Ende 2019.
Öffentliche Konsultation
Die Vernehmlassung läuft bis zum 1. Dezember.
Für weitere Informationen konsultieren Sie einfach die Informationsbroschüre des Projekts am Ende des Artikels, die in den betreffenden Stationen aufgestellten Ausstellungstafeln oder die Internetadresse: www.ratp.fr/concertation-t1.
Um Fragen zu stellen, senden Sie einfach den Coupon zurück, der der Projektinformationsbroschüre beigefügt ist, oder senden Sie eine E-Mail an [email protected].