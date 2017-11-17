Aktuell: öffentliche Konsultation zur Modernisierung der Straßenbahn 1

Diese Aufgaben sollen es ermöglichen, das Aus- und Einsteigen der Fahrgäste zu erleichtern, indem übermäßige Staus vor den Straßenbahntüren vermieden werden, den Komfort der Fahrgäste während ihrer Wartezeit zu optimieren und den Zugang zu den Bahnsteigen für Personen mit eingeschränkter Mobilität (Personen im Rollstuhl, mit Kinderwagen usw.) zu gewährleisten.

Die Arbeiten beginnen Ende 2019.