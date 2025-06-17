Die neue Metrolinie 18 ist in der Île-de-France angekommen

In Bildern: die neue Metrolinie 18

Bild 1 von 5

Der Hauptwagen der ersten U-Bahn (ein Zug besteht aus 3 Wagen), der die zukünftige Linie 18 ausstatten wird. Die Autos wurden in einem Sonderkonvoi von den Alstom-Werken in Valenciennes zum Betriebszentrum Palaiseau in Essonne transportiert (91) - Mai 2025 © Alstom-Samuel Dhote

Eine U-Bahn für Reisende

Die zukünftige U-Bahn der Linie 18 ist vor allem ein hochmodernes Fahrzeug, 100% automatisch und entwickelt, um Ihre Reisen zu vereinfachen.

Der erste Zug, der in einem Sonderkonvoi von den Alstom-Bauwerken in Valenciennes transportiert wurde, traf im Mai im Betriebszentrum Palaiseau (Essonne) ein, wo bald die ersten Tests starten werden.

Die U-Bahn-Linie 18 in Kürze

  • Geräumige Züge, die aus 3 vollautomatischen Wagen bestehen und zur Erleichterung des Verkehrs offen zueinander stehen ("Boa"-Design)
  • 1 U-Bahn alle 3 Minuten
  • 30 Minuten Gesamtfahrt von Versailles Chantiers zum Flughafen Orly
  • Klimaanlage und intelligente Beleuchtung , die natürliches Licht nachahmt
  • WLAN, USB-Buchsen und Fahrgastinformationen an Bord
  • Ein Fahrzeug, das zu 100 % für alle Formen von Behinderungen zugänglich ist

Eine automatische und vernetzte U-Bahn für den Südwesten der Ile-de-France

Zwischen Versailles Chantiers und dem Flughafen Orly (beide Endstationen) bedienen die 10 Stationen der Linie 18:

  • 13 Gemeinden
  • Die beiden Wirtschaftszonen Orly/Antony/Massy und Saint-Quentin/Versailles
  • Das Herz des Paris-Saclay-Plateaus, das weltweit für sein Ökosystem aus Forschung, Innovation und Hochschulbildung bekannt ist
  • Bahnhof Massy Palaiseau und Flughafen Orly, die nationale und internationale Verbindungen erleichtern

Ultra verbunden mit dem Rest des Netzwerks

Die Linie 18 wird von einem Dutzend Verbindungen mit dem bestehenden Netz profitieren: RER B und C, Zuglinien N und U, Straßenbahnen T7 und T12, Metrolinien 14 in Orly und zukünftige Linie 15 in Massy sowie viele Buslinien.

© Alstom-Samuel Dhote

Nächste Schritte vor der Inbetriebnahme der Linie 18

Vor der Inbetriebnahme: Tests

Mit der Ankunft des ersten Zuges beginnen die Vorbereitungen für die Tests im Jahr 2026 zwischen Massy-Palaiseau und dem Christ de Saclay.

© Grandguillot-BD

Wann wird die Metrolinie 18 eröffnet?

AbschnittGeplante Inbetriebnahme
Zwischen Massy und Christ de Saclay2026
Zwischen Massy und dem Flughafen Orly2027
Zwischen Versailles und Christus von Saclay2030
Der Abschnitt zwischen Massy ↔ Christ und Saclay wird 2026 eröffnet. Der Abschnitt des Flughafens Massy ↔ Orly bis 2027. Und der letzte Abschnitt zwischen Versailles ↔ Christ de Saclay wird 2030 eröffnet.