Die neue Metrolinie 18 ist in der Île-de-France angekommen

Eine U-Bahn für Reisende

Die zukünftige U-Bahn der Linie 18 ist vor allem ein hochmodernes Fahrzeug, 100% automatisch und entwickelt, um Ihre Reisen zu vereinfachen.

Der erste Zug, der in einem Sonderkonvoi von den Alstom-Bauwerken in Valenciennes transportiert wurde, traf im Mai im Betriebszentrum Palaiseau (Essonne) ein, wo bald die ersten Tests starten werden.

Die U-Bahn-Linie 18 in Kürze