Die neue Metrolinie 18 ist in der Île-de-France angekommen
Eine U-Bahn für Reisende
Die zukünftige U-Bahn der Linie 18 ist vor allem ein hochmodernes Fahrzeug, 100% automatisch und entwickelt, um Ihre Reisen zu vereinfachen.
Der erste Zug, der in einem Sonderkonvoi von den Alstom-Bauwerken in Valenciennes transportiert wurde, traf im Mai im Betriebszentrum Palaiseau (Essonne) ein, wo bald die ersten Tests starten werden.
Die U-Bahn-Linie 18 in Kürze
- Geräumige Züge, die aus 3 vollautomatischen Wagen bestehen und zur Erleichterung des Verkehrs offen zueinander stehen ("Boa"-Design)
- 1 U-Bahn alle 3 Minuten
- 30 Minuten Gesamtfahrt von Versailles Chantiers zum Flughafen Orly
- Klimaanlage und intelligente Beleuchtung , die natürliches Licht nachahmt
- WLAN, USB-Buchsen und Fahrgastinformationen an Bord
- Ein Fahrzeug, das zu 100 % für alle Formen von Behinderungen zugänglich ist
Eine automatische und vernetzte U-Bahn für den Südwesten der Ile-de-France
Zwischen Versailles Chantiers und dem Flughafen Orly (beide Endstationen) bedienen die 10 Stationen der Linie 18:
- 13 Gemeinden
- Die beiden Wirtschaftszonen Orly/Antony/Massy und Saint-Quentin/Versailles
- Das Herz des Paris-Saclay-Plateaus, das weltweit für sein Ökosystem aus Forschung, Innovation und Hochschulbildung bekannt ist
- Bahnhof Massy Palaiseau und Flughafen Orly, die nationale und internationale Verbindungen erleichtern
Ultra verbunden mit dem Rest des Netzwerks
Die Linie 18 wird von einem Dutzend Verbindungen mit dem bestehenden Netz profitieren: RER B und C, Zuglinien N und U, Straßenbahnen T7 und T12, Metrolinien 14 in Orly und zukünftige Linie 15 in Massy sowie viele Buslinien.
Nächste Schritte vor der Inbetriebnahme der Linie 18
Vor der Inbetriebnahme: Tests
Mit der Ankunft des ersten Zuges beginnen die Vorbereitungen für die Tests im Jahr 2026 zwischen Massy-Palaiseau und dem Christ de Saclay.
Wann wird die Metrolinie 18 eröffnet?
|Abschnitt
|Geplante Inbetriebnahme
|Zwischen Massy und Christ de Saclay
|2026
|Zwischen Massy und dem Flughafen Orly
|2027
|Zwischen Versailles und Christus von Saclay
|2030