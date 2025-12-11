Eröffnung des C1-Kabels am 13. Dezember: Gebrauchsanweisung für die 1. Seilbahn der Île-de-France
C1-Kabel: Alles, was Sie wissen müssen
- Die 5 Stationen des C1-Kabels verbinden Créteil mit Villeneuve-Saint-Georges über die Limeil-Brévannes, Valenton und den grünen Korridor von La Végétale im Val-de-Marne
- Frequenz : - 30 Sekunden während der Hauptverkehrszeit zwischen zwei Kabinen
- 22 Minuten Ersparnis bei Ihren Fahrten : Während der Bus bestenfalls 40 Minuten braucht, schafft das C1-Kabel die gleiche Fahrt in 18 Minuten und vermeidet den Straßenverkehr
- Die Inbetriebnahme der Linie erfolgt am Samstag, 13. Dezember 2025 ab 11 Uhr
C1-Kabel: die Gebrauchsanweisung
1- Mit welchem Transport ticket kann ich das C1-Kabel nehmen?
- Ihr üblicher Navigo-Pass? Es ist alles gut!
- Ein Navigo Liberté +? Auch
- Verwenden Sie einzelne tickets ? Mit den gleichen tickets wie für den Bus oder die Straßenbahn können Sie mit dem C1-Kabel fahren
2- Und auf dem Dock, wie läuft es?
Zunächst einmal ist der Zugang zu den Bahnsteigen und Kabinen zu 100 % zugänglich, mit ebenerdigem Boarding und sanften Hängen , die den Zugang erleichtern.
Um das C1-Kabel auszuleihen, lassen Sie sich einfach führen
Ein Agent begleitet die Reisenden, gibt Ihnen grünes Licht zum Einsteigen und sagt Ihnen, in welcher Kabine Sie sich niederlassen sollen.
- Es reguliert die Geschwindigkeit oder hält die Kabinen an, um sie an die Menschenmassen anzupassen und das Ein- und Aussteigen der Passagiere zu erleichtern
- Sie sitzen im Rollstuhl, haben einen Kinderwagen oder Koffer? Der Agent moduliert die Kabine an die Bedürfnisse der Reisenden
3- An Bord? Es ist ganz einfach
- Die Türen sind automatisch
- Wir reisen sitzend
- Wie üblich an der Endstation angekommen: Wir steigen aus
- Ein Problem in der Kabine? Eine Gegensprechanlage ermöglicht es Ihnen, einen Agenten an der Station anzurufen
Lasst uns gemeinsam die Eröffnung des C1-Kabels feiern!
Das C1-Kabel wurde am Samstag, den 13. Dezember 2025 offiziell in Betrieb genommen
Um es seinen Reisenden im Detail vorzustellen, organisierte Île-de-France Mobilités einen Einweihungstag mit Überraschungen und Aktivitäten, die an jeder Station geplant waren.
Das detaillierte Programm dieser Veranstaltung finden Sie hier: