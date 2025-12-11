Eröffnung des C1-Kabels am 13. Dezember: Gebrauchsanweisung für die 1. Seilbahn der Île-de-France

C1-Kabel: die Gebrauchsanweisung

1- Mit welchem Transport ticket kann ich das C1-Kabel nehmen?

Ihr üblicher Navigo-Pass? Es ist alles gut!

Es ist alles gut! Ein Navigo Liberté +? Auch

Verwenden Sie einzelne tickets? Mit den gleichen tickets wie für den Bus oder die Straßenbahn können Sie mit dem C1-Kabel fahren

2- Und auf dem Dock, wie läuft es?

Zunächst einmal ist der Zugang zu den Bahnsteigen und Kabinen zu 100 % zugänglich, mit ebenerdigem Boarding und sanften Hängen , die den Zugang erleichtern.

Um das C1-Kabel auszuleihen, lassen Sie sich einfach führen

Ein Agent begleitet die Reisenden, gibt Ihnen grünes Licht zum Einsteigen und sagt Ihnen, in welcher Kabine Sie sich niederlassen sollen.

Es reguliert die Geschwindigkeit oder hält die Kabinen an, um sie an die Menschenmassen anzupassen und das Ein- und Aussteigen der Passagiere zu erleichtern

Sie sitzen im Rollstuhl, haben einen Kinderwagen oder Koffer? Der Agent moduliert die Kabine an die Bedürfnisse der Reisenden

3- An Bord? Es ist ganz einfach