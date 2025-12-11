Eröffnung des C1-Kabels am 13. Dezember: Gebrauchsanweisung für die 1. Seilbahn der Île-de-France

Um dieses Video ansehen zu können, sollten Sie

C1-Kabel: Alles, was Sie wissen müssen

  • Die 5 Stationen des C1-Kabels verbinden Créteil mit Villeneuve-Saint-Georges über die Limeil-Brévannes, Valenton und den grünen Korridor von La Végétale im Val-de-Marne
  • Frequenz : - 30 Sekunden während der Hauptverkehrszeit zwischen zwei Kabinen
  • 22 Minuten Ersparnis bei Ihren Fahrten : Während der Bus bestenfalls 40 Minuten braucht, schafft das C1-Kabel die gleiche Fahrt in 18 Minuten und vermeidet den Straßenverkehr
  • Die Inbetriebnahme der Linie erfolgt am Samstag, 13. Dezember 2025 ab 11 Uhr

C1-Kabel: die Gebrauchsanweisung

1- Mit welchem Transport ticket kann ich das C1-Kabel nehmen?

  • Ihr üblicher Navigo-Pass?  Es ist alles gut!
  • Ein Navigo Liberté +? Auch
  • Verwenden Sie einzelne tickets ? Mit den gleichen tickets wie für den Bus oder die Straßenbahn können Sie mit dem C1-Kabel fahren

2- Und auf dem Dock, wie läuft es?

Zunächst einmal ist der Zugang zu den Bahnsteigen und Kabinen zu 100 % zugänglich, mit ebenerdigem Boarding und sanften Hängen , die den Zugang erleichtern.

Um das C1-Kabel auszuleihen, lassen Sie sich einfach führen

Ein Agent begleitet die Reisenden, gibt Ihnen grünes Licht zum Einsteigen und sagt Ihnen, in welcher Kabine Sie sich niederlassen sollen.

  • Es reguliert die Geschwindigkeit oder hält die Kabinen an, um sie an die Menschenmassen anzupassen und das Ein- und Aussteigen der Passagiere zu erleichtern
  • Sie sitzen im Rollstuhl, haben einen Kinderwagen oder Koffer? Der Agent moduliert die Kabine an die Bedürfnisse der Reisenden

3- An Bord? Es ist ganz einfach

  • Die Türen sind automatisch
  • Wir reisen sitzend
  • Wie üblich an der Endstation angekommen: Wir steigen aus
  • Ein Problem in der Kabine? Eine Gegensprechanlage ermöglicht es Ihnen, einen Agenten an der Station anzurufen

Lasst uns gemeinsam die Eröffnung des C1-Kabels feiern!

Eine C1-Kabelkabine an der Station Créteil - Pointe du Lac mit der Metrolinie 8 im Hintergrund in Verbindung © Laurent GRANDGUILLOT / IDFM

Das C1-Kabel wurde am Samstag, den 13. Dezember 2025 offiziell in Betrieb genommen

Um es seinen Reisenden im Detail vorzustellen, organisierte Île-de-France Mobilités einen Einweihungstag mit Überraschungen und Aktivitäten, die an jeder Station geplant waren.

Das detaillierte Programm dieser Veranstaltung finden Sie hier: