18. Juni 2022: Auslösung des Anti-Pollution-Pakets und kostenlose Fahrgemeinschaften

Dieses Anti-Pollution-Paket, das am selben Tag bis Mitternacht zum Preis von 3,80 € an Fahrkartenschaltern und Geldautomaten erhältlich ist, gilt für Samstag, den 18. Juni, von 5 Uhr morgens bis 3 Uhr am nächsten Tag (5 Uhr morgens für den Noctilien).

Es ermöglicht Ihnen, unbegrenzt in der gesamten Île-de-France zu reisen, mit allen Verkehrsmitteln (U-Bahn, RER-Zug, Bus und Straßenbahn), mit Ausnahme bestimmter direkter Flughafenverbindungen (Orlyval, Le Bus Direct Paris Aéroport Shuttles, VEA Disney Shuttles) und Touristenbusse (OpenTour, Cars Rouges). Es bietet Zugang zum Flughafen Roissy mit dem RER-Zug B, Roissybus oder Filéo und zum Flughafen Orly über Orlybus und Go C Paris (Orlyrail).

Dieses ticket kann auch auf dem Navigo-Pass, am Bahnhof oder von einem Smartphone über die Anwendung Île-de-France Mobilités geladen werden.