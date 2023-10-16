Luftqualität in Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen: Île-de-France Mobilités engagiert sich
Verbesserung der Luftqualität: ein kontinuierlicher Aktionsplan
Die Verbesserung und Kontrolle der Luftqualität in U-Bahn- und RER-Stationen ist eine wesentliche Aufgabe von Île-de-France Mobilités, die Hand in Hand mit Air Parif (der Beobachtungsstelle für Luftqualität in der Île-de-France) zusammenarbeitet, um einen ehrgeizigen Plan sowie konkrete Maßnahmen zu entwerfen, die von den Linienbetreibern vor Ort umgesetzt werden. RATP und SNCF Transilien.
Ein viergleisiger Plan, der am 25. Mai 2022 vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités verabschiedet wurde und der mit dem Fortschritt des Wissens, der Entwicklung von Standards und des technologischen Fortschritts weiter wächst und bereichert wird:
- Luftqualität besser verstehen
- Bessere Information der Öffentlichkeit
- Bestehende Tools weiterentwickeln und neue testen
- Modernisierung von U-Bahn- und RER-Zügen zur Reduzierung von Emissionsquellen
1. Verbesserung des Wissens über Feinstaub
Ein Aktionsplan ist gut. Aber zu wissen, was Sie verfolgen, um relevante Lösungen bereitzustellen, ist besser.
Aus diesem Grund werden Île-de-France Mobilités und seine Betreiber RATP und SNCF Transilien Instrumente einsetzen, um das Vorhandensein von feinen und ultrafeinen Partikeln in unterirdischen Räumen besser zu verstehen.
Ziele: Emissionsquellen besser identifizieren, Einflussfaktoren verstehen, aber auch die physikalisch-chemischen Eigenschaften dieser Partikel untersuchen.
Heute sind 8 Standorte mit Messstationen* ausgestattet. Diese Ergebnisse werden durch spezifische Messungen in Bahnhöfen und Zügen mit harmonisierten Kriterien ergänzt, um ein vollständigeres Wissen zu ermöglichen und regelmäßig aktualisiert zu werden.
2. Verbesserung der Information der Öffentlichkeit in voller Transparenz
Im Mittelpunkt dieses Projekts zur Verbesserung der Luftqualität: Transparenz. Mit mehr Daten, die in Open Data verfügbar sein werden, um Reisende besser zu informieren.
Gleichzeitig verstärkt Île-de-France Mobilités seine Partnerschaft mit Airparif, um über unabhängiges wissenschaftliches Fachwissen zu verfügen, die Messmethoden zu verbessern, aber auch die von den Betreibern vorgeschlagenen Lösungen zu bewerten, um die nützlichsten und wirksamsten Maßnahmen zu empfehlen.
In Zusammenarbeit mit AirParif und den Betreibern startet Île-de-France Mobilités ab 2023:
- Die Messung der Partikelkonzentration am Auslass der Belüftung für eine genauere Analyse der Luftqualität,
- Eine Arbeit zur Klassifizierung der PM10- und PM2-Partikelkonzentrationen in fünf der unterirdischen Eisenbahngehege von RATP und SNCF, bevor die ersten Ergebnisse Ende 2023 erwartet werden.
3. Bestehende Tools entwickeln und neue testen
Modernere Züge für sauberere Luft
Eine bessere Luftqualität in Bahnhöfen und U-Bahnhöfen bedeutet auch Züge, die weniger Feinstaub ausstoßen. Und genau die neuen U-Bahnen, die in Betrieb genommen wurden (MF01, MP05, MP14 und MF19), reduzieren die Schadstoffe im Zusammenhang mit dem "mechanischen Bremsen", das eine der Hauptverschmutzungsquellen in U-Bahn-Tunneln ist, drastisch.
Diese Modernisierung erstreckt sich über mehrere Jahre, bis 2034. Aus diesem Grund hofft Île-de-France Mobilités, dass die beiden Betreiber bis zum Ende des Programms neue Systeme zur Reduzierung der Partikelemissionen im Zusammenhang mit dem Bremsen testen und entwickeln :
- Neue Sohlen und Bremsbeläge mit geringeren Partikelemissionen (Wabtec)
- Ein System zur Erfassung von Bremspartikeln, das von der SNCF im Rahmen des von der Region Île-de-France (Tallano) geleiteten Projektaufrufs getestet wird
Lüften, lüften, lüften!
Um die Konzentration von Partikeln zu reduzieren, ist eine der effektivsten Reaktionen natürlich, die Luft zu zirkulieren.
Aus diesem Grund finanziert Île-de-France Mobilités im Zeitraum von 2021 bis 2024 RATP und SCNF Transilien mit 57 Millionen Euro, um die Lüftungssysteme zu erweitern und/oder zu verbessern!
Vierzig Beatmungsgeräte werden bis 2024 in den von der RATP betriebenen Bereichen erneuert oder ihre Belüftungskapazität erhöht, und weitere Beatmungsgeräte werden in Sevran-Beaudottes und Cergy-Préfecture, den vom SCNF betriebenen Bereichen, hinzugefügt.
Es werden verschiedene Studien durchgeführt und eine neue Technologie getestet, um den Durchfluss der Beatmungsgeräte zu erhöhen (bioclipfähiges Gerät).
Darüber hinaus werden die laufenden großen Arbeiten eine Gelegenheit sein, die Belüftung konkret zu verbessern - wie die Renovierung des Bahnhofs Saint-Michel Notre Dame (RER C), die Erkerfenster am Ufer der Seine öffnen wird.
Förderung von Innovationen für nachhaltige Lösungen
Der von Île-de-France Mobilités verabschiedete Aktionsplan lässt auch viel Raum für Innovationen.
Im Anschluss an den Projektaufruf der Region Île-de-France (2018-2021) wurden mehrere Technologien aufgrund ihrer potenziellen Wirksamkeit ausgewählt.
Île-de-France Mobilités, RATP und SNCF Transilien haben vier Pilotstandorte ausgewählt, um mit der Behandlung aller Bahnsteige desselben Bahnhofs oder Bahnhofs mit vier verschiedenen Technologien zu experimentieren :
- Gare de Lyon (RER A), RATP wird mit einer Partikelabscheidungslösung experimentieren
- Campo Formio (M5), RATP testet ein partikelfixierendes Produkt
- Porte de Clichy (REC C), Erprobung eines mechanischen Filtergeräts (Mann+Hummel) mit der SNCF ab Oktober 2023
- Neuilly Porte Maillot (RER C), Erprobung eines Wasserfiltergeräts (Starklab) mit SNCF ab Ende 2023
* Sevran-Beaudottes (RER B), Avenue Foch (RER C), Magenta (RER E), Auber (RER A), Châtelet (Linie 4), Franklin Roosevelt (Linie 1) und seit Januar Nation (RER A) und Châtelet-Les-Halles (RER A).