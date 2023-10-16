Luftqualität in Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen: Île-de-France Mobilités engagiert sich

1. Verbesserung des Wissens über Feinstaub

Ein Aktionsplan ist gut. Aber zu wissen, was Sie verfolgen, um relevante Lösungen bereitzustellen, ist besser.

Aus diesem Grund werden Île-de-France Mobilités und seine Betreiber RATP und SNCF Transilien Instrumente einsetzen, um das Vorhandensein von feinen und ultrafeinen Partikeln in unterirdischen Räumen besser zu verstehen.

Ziele: Emissionsquellen besser identifizieren, Einflussfaktoren verstehen, aber auch die physikalisch-chemischen Eigenschaften dieser Partikel untersuchen.

Heute sind 8 Standorte mit Messstationen* ausgestattet. Diese Ergebnisse werden durch spezifische Messungen in Bahnhöfen und Zügen mit harmonisierten Kriterien ergänzt, um ein vollständigeres Wissen zu ermöglichen und regelmäßig aktualisiert zu werden.