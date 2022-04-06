Linie 11: Ein erster Zug der Metro MP14 beginnt seine Tests!
Bild eines MP14-Zuges, der die Wartungswerkstatt Rosny-sous-Bois verlässt - MP14 - Linie 11 - RATP - INFRAS - Isabelle Bonnet
Metros MP14 auf der Linie 11: vom Test bis zur Inbetriebnahme
Es ist da! Der allererste Zug der Metro MP14 ist da! Letztendlich wird diese Ausrüstung die gesamte Linie 11 ausstatten, die Züge werden ab Mitte 2023 schrittweise eintreffen.
Aber in der Zwischenzeit gehen die Arbeiten weiter und die Tests für diesen ersten MP14-Zug, der gerade in die brandneue Wartungswerkstatt in Rosny-sous-Bois gekommen ist, beginnen.
Der Testplan:
- Bis Sommer 2022: Im Tunnel der Verlängerung der Linie 11 in der Nähe des Bahnhofs Rosny-Bois-Perrier über eine Strecke von ca. 2 km und dann bis zum Bahnhof Coteaux-Beauclair wird eine Reihe von Tests durchgeführt.
- Ende 2022 wird der Testzug den letzten noch im Bau befindlichen Abschnitt der Verlängerung durchqueren und Nachttests auf der bestehenden Linie 11 aufnehmen.
- Ab Mitte 2023 werden die Fahrgäste schrittweise MP14-Züge auf der Linie 11 zwischen Châtelet und Mairie des Lilas und dann bis Ende 2023 auf der gesamten Verlängerungslinie nutzen.
MP14 bis 5 Autos, aber warum?
Linie 11: Foto des 5-teiligen Probezugs der Metro MP14, der die neue Wartungswerkstatt in Rosny-sous-Bois verlässt
Mit der Ankunft der MP14 und einer Verlängerung von 6 Kilometern, die zu einer Erhöhung der Fahrgastzahlen führen wird, wird die Linie 11 von U-Bahnen mit 5 Wagen profitieren, gegenüber 4 in den aktuellen Zügen (Modelle "MP59" - U-Bahnen mit Reifen, regelmäßig renoviert, weil sie in ... 1959 und seit 1966 im Pariser Netz, seit 1997 auf der Linie 11).
MP14 Metros? Sie kennen sie bereits, es sind die neuen Züge, die seit dem 12. Oktober 2020 auf der Linie 14 angekommen sind. Aber wo sie auf der Linie 14 mit 8 Wagen fahren, werden diese Züge auf der Linie 11 mit 5 Wagen ausgestattet.
Ein kompakteres Format, das auf die Einschränkung kürzerer Bahnsteige (75 Meter) einer historischen U-Bahn-Linie reagiert, die 1935 in Betrieb genommen wurde, aber auch auf eine "Passagierlast", die zwischen einer automatischen Linie (die mehr Fahrgäste in jedem Zug aufnehmen kann) und einer Linie mit Fahrer nicht von gleicher Bedeutung ist.
Ostverlängerung der Linie 11: Die Arbeiten schreiten voran
Die nördliche Verlängerung der Linie 11 wird bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Auf dem Programm: 6 weitere Stationen zwischen Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois und indirekt Noisy-le-Sec, mit einer nördlichen Endstation, die daher von Mairie des Lilas nach Rosny-Bois-Perrier zurückführt.
Entdecken Sie in Kürze die 6 neuen Stationen der Linie 11
- Serge Gainsbourg : eine zweite Metrostation in Les Lilas, die mehrere Wohngebiete wie die Cité Yuri Gagarine, das Viertel Sentes, die Gebäude auf den Plätzen Dunant und Dr. Courcoux sowie die Cité Marcel Cachin bedient
- Place Carnot : Auch wenn sein Name noch vorläufig ist, sollte diese Station in Romainville die verkehrsreichste dieser Erweiterung sein, insbesondere dank ihrer Verbindung mit der zukünftigen Straßenbahnhaltestelle T1
- Montreuil-Hôpital : Dieser Bahnhof in Montreuil am Rande von Noisy-le-Sec wird das größte Krankenhaus der Region versorgen
- La Dhuys : ein mit Spannung erwarteter Ferienort am Rande von Montreuil, Noisy-le-Sec und Rosny-sous-Bois, der ein Viertel, die Cité Boissière, erschließen wird, das bis dahin sehr schlecht bedient war
- Coteaux Beauclair : eine Hochstation der Linie 11! Der Bahnhof Côteaux-Beauclair befindet sich in der Mitte des Viadukts und wird das Einkaufszentrum Domus, den Parc des Guillaumes, aber auch die Stadtteile Londeau und Cerisiers bedienen, die nach wie vor schlecht an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen sind
- Rosny-Bois-Perrier : Dies ist die neue östliche Endstation der Linie 11 und die Geburt eines zukünftigen multimodalen Knotenpunkts. In der Tat wird der Bahnhof Rosny-Bois-Perrier mit dem RER E und der zukünftigen Linie 15 Ost des Grand Paris Express verbunden sein