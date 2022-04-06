Linie 11: Ein erster Zug der Metro MP14 beginnt seine Tests!

Mit der Ankunft der MP14 und einer Verlängerung von 6 Kilometern, die zu einer Erhöhung der Fahrgastzahlen führen wird, wird die Linie 11 von U-Bahnen mit 5 Wagen profitieren, gegenüber 4 in den aktuellen Zügen (Modelle "MP59" - U-Bahnen mit Reifen, regelmäßig renoviert, weil sie in ... 1959 und seit 1966 im Pariser Netz, seit 1997 auf der Linie 11).

MP14 Metros? Sie kennen sie bereits, es sind die neuen Züge, die seit dem 12. Oktober 2020 auf der Linie 14 angekommen sind. Aber wo sie auf der Linie 14 mit 8 Wagen fahren, werden diese Züge auf der Linie 11 mit 5 Wagen ausgestattet.

Ein kompakteres Format, das auf die Einschränkung kürzerer Bahnsteige (75 Meter) einer historischen U-Bahn-Linie reagiert, die 1935 in Betrieb genommen wurde, aber auch auf eine "Passagierlast", die zwischen einer automatischen Linie (die mehr Fahrgäste in jedem Zug aufnehmen kann) und einer Linie mit Fahrer nicht von gleicher Bedeutung ist.