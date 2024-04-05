Die Straßenbahn T3b kam an der Porte Dauphine an

Endlich ist er da! Nach vierjähriger Bauzeit ist nun die Verlängerung der Straßenbahn T3b bis Porte Dauphine in Betrieb.

Sie verbindet die ehemalige Endstation Porte d'Asnières - Marguerite Long im 17. Arrondissement von Paris mit der neuen Endstation Porte Dauphine im 16. Arrondissement mit sieben neuen Stationen.

Erweiterung des T3b: einfacher Zugang zum Westen von Paris

Gute Nachrichten für Reisende, die T3b erleichtert es, den Westen von Paris mit vielen Verbindungen mit der Metro (Linien 1, 3 und 3) und RER (einschließlich RER C und bald der zukünftigen Verlängerung der RER E bis Mai 2024) zu erreichen

T3b: 9 neue Straßenbahnen kommen auf die Linie

Um den Service auf der Linie und ihre Verlängerung zu gewährleisten, kommen 9 neue komfortable, effiziente und geräumige Straßenbahnen auf der T3b an!