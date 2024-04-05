Die Straßenbahn T3b kam an der Porte Dauphine an
Endlich ist er da! Nach vierjähriger Bauzeit ist nun die Verlängerung der Straßenbahn T3b bis Porte Dauphine in Betrieb.
Sie verbindet die ehemalige Endstation Porte d'Asnières - Marguerite Long im 17. Arrondissement von Paris mit der neuen Endstation Porte Dauphine im 16. Arrondissement mit sieben neuen Stationen.
Erweiterung des T3b: einfacher Zugang zum Westen von Paris
Gute Nachrichten für Reisende, die T3b erleichtert es, den Westen von Paris mit vielen Verbindungen mit der Metro (Linien 1, 3 und 3) und RER (einschließlich RER C und bald der zukünftigen Verlängerung der RER E bis Mai 2024) zu erreichen
T3b: 9 neue Straßenbahnen kommen auf die Linie
Um den Service auf der Linie und ihre Verlängerung zu gewährleisten, kommen 9 neue komfortable, effiziente und geräumige Straßenbahnen auf der T3b an!
In Zahlen: die Verlängerung des T3b bis Porte Dauphine
- 7 neue Haltestellen zwischen Portes d'Asnières und Porte Dauphine, um den Westen von Paris zu bedienen (darunter 4, die in Erinnerung an berühmte Frauen benannt sind)
- 3 bediente Gemeinden : Paris, Levallois-Perret und Neuilly-sur-Seine
- 3,2 km zusätzliche Strecke (insgesamt 17,5 km)
- 54.000 Passagiere pro Tag,
- 12 Minuten zwischen Porte d'Asnières und Porte Dauphine
- Service 7 Tage die Woche von 5 bis 12:30 Uhr (1:30 Uhr am Freitag- und Samstagabend)
- 1 Straßenbahn alle 4 Minuten während der Hauptverkehrszeit (8 außerhalb der Hauptverkehrszeiten)
- Mit dieser neuen Verlängerung wird es möglich sein, 75% der Tour durch Paris mit der Straßenbahn zu absolvieren
Wussten Sie schon? Die Straßenbahn fährt bereits (fast) um Paris herum
Heute ist es möglich, 75% der Tour durch Paris mit der Straßenbahn und... Das ist erst der Anfang!
Technische Machbarkeitsstudien (Überquerung der Seine, Bois de Vincennes) und Analysen des Besucherbedarfs werden derzeit von Île-de-France Mobilités* durchgeführt, damit Sie bald eine vollständige Tour machen können!
*im Rahmen des neuen Staat-Region-Planvertrags 2023-2027
Bereit zum Einsteigen?
Fahrpläne, Linienpläne, finden Sie alle praktischen Informationen gleich unten.