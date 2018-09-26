Verlängerung der Straßenbahn 3: eine öffentliche Befragung, um sich zu informieren und zu äußern
Die Verfolgung eines Strukturierungsprojekts für Paris und die inneren Vororte
Die Straßenbahn 3 verbindet derzeit die Garigliano-Brücke mit der Porte de la Chapelle in zwei Abschnitten, die 7 Bezirke und viele Gemeinden in den inneren Vororten bedienen. Entlang der Boulevards des Maréchaux ermöglicht diese strukturierende Linie den Reisenden zwischen den Vororten, die Durchquerung von Paris zu vermeiden. Sie wird täglich von nicht mehr als 300.000 Fahrgästen genutzt und ist eine der verkehrsreichsten Straßenbahnlinien im Netz der Ile-de-France! Ab dem 24. November 2018 wird eine erste Verlängerung von 4,3 km und 8 Stationen zwischen Porte de la Chapelle und Porte d'Asnières in Betrieb genommen.
Die Route der Straßenbahn 3 um die Hauptstadt endet hier nicht und eine neue Verlängerung bis Porte Dauphine ist bereits unterwegs. Auf dem Programm stehen 7 neue Stationen für eine Strecke von 3,2 km, die sowohl Wohngebiete als auch Geschäftsviertel bedienen und den Bewohnern und Mitarbeitern des Sektors eine neue häufige, regelmäßige und zugängliche Mobilitätslösung bieten.
Porte Maillot, zukünftiger wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Westen von Paris
Mit der Ankunft der Straßenbahn 3 wird der sich schnell verändernde Sektor Porte Maillot zu einem wichtigen Austauschort für den Westen von Paris. Mit der Ankunft der verlängerten RER E bis 2022, die die U-Bahnlinie 1 und die RER C ergänzen wird, werden den Straßenbahnnutzern neue Verbindungen angeboten. Dieser belebte Platz wird zu einem zentralen Knotenpunkt, nur wenige Minuten vom Gare Saint-Lazare und La Défense entfernt.
Die verlängerte Straßenbahn 3 wird auch mit der Metrolinie 3 an der Porte de Champerret sowie an der Linie 2 und der RER C an der Porte Dauphine verkehren.
Wie kann man an der öffentlichen Befragung teilnehmen?
Die von Île-de-France Mobilités unter der Schirmherrschaft einer unabhängigen Untersuchungskommission durchgeführte öffentliche Untersuchung bietet allen die Möglichkeit , sich über die Merkmale des Projekts, seine Ziele und seine Vorteile zu informieren. Der Öffentlichkeit wird vorgeschlagen, sich über die Einführung der Straßenbahn auf dem Gebiet zu informieren und ihre Meinung abzugeben. Das Ziel dieser letzten Konsultationsphase vor den Arbeiten: allen Beteiligten zuzuhören und das Projekt zu optimieren, um den Fortschritt der Baustelle zu erleichtern.
Sie können an dieser Konsultation über das zu diesem Anlass online gestellte Formular oder während öffentlicher Sitzungen und Versammlungen teilnehmen. Hier finden Sie alle praktischen Informationen auf: http://prolongement-t3-ouest.enquetepublique.net
Es werden zwei öffentliche Sitzungen organisiert:
- 9. Oktober 2018 um 20 Uhr – École de Paris des métiers de la table – 17, rue Jacques Ibert, 75017 Paris
- 15. Oktober 2018 um 20 Uhr – Rathaus des 16. Arrondissements – 71, avenue Henri Martin 75016 Paris
Darüber hinaus wird die Untersuchungskommission mehrere Permanenzen vor Ort sicherstellen:
- Rathaus des 16. Arrondissements 71 Avenue Henri Martin, 75016 Paris
- Mittwoch, 26. September 2018 von 9 bis 12 Uhr
- Samstag, 6. Oktober 2018 von 9 bis 12 Uhr
- Montag, 15. Oktober 2018 von 9 bis 12 Uhr
- Donnerstag, 25. Oktober 2018 von 16:30 bis 19:30 Uhr
- Mittwoch, 31. Oktober 2018 von 14 bis 17 Uhr
- Rathaus des 17. Arrondissements 16-20 Rue des Batignolles, 75017 Paris
- Samstag, 29. September 2018 von 9 bis 12 Uhr
- Donnerstag, 4. Oktober 2018 von 16:30 bis 19:30 Uhr
- Donnerstag, 18. Oktober 2018 von 16:30 bis 19:30 Uhr
- Montag, 22. Oktober 2018 von 9 bis 12 Uhr
- Mittwoch, 31. Oktober von 14 bis 17 Uhr
- Bruix Markt boulevard Amiral Bruix, Paris 16.
- Samstag, 13. Oktober 2018, von 9 bis 12 Uhr
- Berthier Markt Boulevard de Reims, Paris 17.
- Samstag, 20. Oktober 2018, von 9 bis 12 Uhr
Das Projekt auf einen Blick
2 Arrondissements durchquert (16. und 17.), an der Grenze von 2 Gemeinden der inneren Vororte (Levallois-Perret und Neuilly-sur-Seine), 3,2 km Strecke, 12 Minuten Fahrzeit zwischen Porte d'Asnières und Porte Dauphine, 59.000 Passagiere pro Tag werden auf dem Abschnitt erwartet. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 193 Millionen Euro.
Als Co-Auftraggeber des Projekts leitet Île-de-France Mobilités die Umsetzung des Projekts. Die Infrastruktur wird von der Region Île-de-France, der Stadt Paris und dem Staat finanziert. Île-de-France Mobilités finanziert das rollende Material und die Betriebskosten.
Die Route des Straßenbahnprojekts 3. Porte Dauphine nach Porte d'Asnières