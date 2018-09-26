Verlängerung der Straßenbahn 3: eine öffentliche Befragung, um sich zu informieren und zu äußern

Die Verfolgung eines Strukturierungsprojekts für Paris und die inneren Vororte

Die Straßenbahn 3 verbindet derzeit die Garigliano-Brücke mit der Porte de la Chapelle in zwei Abschnitten, die 7 Bezirke und viele Gemeinden in den inneren Vororten bedienen. Entlang der Boulevards des Maréchaux ermöglicht diese strukturierende Linie den Reisenden zwischen den Vororten, die Durchquerung von Paris zu vermeiden. Sie wird täglich von nicht mehr als 300.000 Fahrgästen genutzt und ist eine der verkehrsreichsten Straßenbahnlinien im Netz der Ile-de-France! Ab dem 24. November 2018 wird eine erste Verlängerung von 4,3 km und 8 Stationen zwischen Porte de la Chapelle und Porte d'Asnières in Betrieb genommen.

Die Route der Straßenbahn 3 um die Hauptstadt endet hier nicht und eine neue Verlängerung bis Porte Dauphine ist bereits unterwegs. Auf dem Programm stehen 7 neue Stationen für eine Strecke von 3,2 km, die sowohl Wohngebiete als auch Geschäftsviertel bedienen und den Bewohnern und Mitarbeitern des Sektors eine neue häufige, regelmäßige und zugängliche Mobilitätslösung bieten.