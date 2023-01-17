100% neue Regio 2N-Züge auf der Linie N
Ein Regio 2N-Zug am Bahnsteig
Im Jahr 2016 startete Île-de-France Mobilités das größte Programm zur Modernisierung einer Zugflotte in Europa in kurzer Zeit. Auf der Tagesordnung: Investitionen in Höhe von 10 Milliarden Euro , um die Renovierung und/oder Erneuerung von 700 Zügen zu beschleunigen.
Unter den neuen Zügen: der Francilien (auf den Linien H, J, K, L und P), der RER NG, der nach und nach auf den RER-Linien D und E ankommen wird, und schließlich der Regio 2N (Regional mit zwei Ebenen), der 100% der Linien N und R ausstattet.
Der letzte Zug der Regio 2N kommt auf der Linie N an
Der Regio 2N, der im Dezember 2020 im Rahmen des Verkehrsmodernisierungsprogramms von Île-de-France Mobilités erstmals auf der Linie N in Betrieb genommen wurde, ist ein Zug der neuen Generation, der den Komfort auf der Schiene für 132.000 Fahrgäste täglich revolutioniert.
Und am Dienstag, den 17. Januar 2023, ist es der letzte der 73 bestellten Züge für die Linie N , der am Gare Montparnasse ankommt und die Linie N, die zweite Linie, die zu 100 % mit dem Regio 2N ausgestattet ist, nach zwei Jahren Einsatz macht.
Insgesamt wurden 145 Züge von Île-de-France Mobilités für das Netz der Ile-de-France bestellt, die sich wie folgt verteilen :
- 72 Züge für die Linie R und RER D: 61 Züge sind derzeit im Einsatz und die Auslieferung der letzten 11 ist für 2023/2024 geplant.
- und 73 Züge, die derzeit auf der Linie N verkehren.
Ein Regio 2N-Zug am Bahnhof Paris Montparnasse
Der Regio 2N: Wie verändert er Ihre Reisen?
Als Teil der neuesten Generation von Zügen, die auf das Netz kommen, besteht der Regio 2N zu 95 % aus recycelbaren Materialien, und seine Ausstattung spiegelt die Ambitionen von Île-de-France Mobilités in Bezug auf Komfort und Sicherheit wider:
- Sicherere Mobilität : Jeder Zug verfügt über 25 Überwachungskameras an Bord, die eine vollständige Abdeckung der Boa-Züge bieten (Boa-Züge sind Züge mit einem einzigen langen Abteil, das über die gesamte Länge offen ist und in dem Sie sich frei von einem Ende zum anderen bewegen können).
- Intelligente Züge : Jedes Mal, wenn eine Person ein- oder aussteigt, zeichnen Verkehrssensoren an Bord von Zügen diese auf und teilen die Informationen mit den Fahrgästen, damit sie sich wieder im Zug bewegen können.
- Vereinfachte Informationsbeschaffung: Fahrgastinformationssysteme an Bord (SIVE) ermöglichen es, den Namen und die Anzahl der Haltestellen, die verschiedenen Verbindungen und die je nach Verkehr aktualisierte Fahrzeit von dynamischen Bildschirmen und Audiodurchsagen zu lesen.
Der Regio 2N, ein Zug für seine Passagiere
20% mehr Sitzplätze, Doppelverglasung, Armlehnen, Fußbodenheizung im Winter und Klimaanlage im Sommer, komfortabler und moderner, diese Doppeldeckerzüge passen sich perfekt an die Bedürfnisse verschiedener Fahrgäste an:
- Arbeiter : Hier finden Sie Steckdosen, homogene Beleuchtung und Tablets zum Abstellen ihres Computers
- Reisende mit Behinderungen : Ausrüstung, die den neuesten europäischen Normen entspricht und an verschiedene Arten von Behinderungen (körperlich, geistig, kognitiv und sensorisch) angepasst ist
Die Ankunft des Regio 2N ging mit umfangreichen Arbeiten an der Linie N und einer Modernisierung der Wartungsstandorte und Transilien-Werkstätten einher. Die neuen Anlagen sind effizienter , was die Zuverlässigkeit des Transports auf der Strecke erhöht, die Anzahl der Pannen reduziert und die Pünktlichkeit der Züge verbessert.