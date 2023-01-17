100% neue Regio 2N-Züge auf der Linie N

Der letzte Zug der Regio 2N kommt auf der Linie N an

Der Regio 2N, der im Dezember 2020 im Rahmen des Verkehrsmodernisierungsprogramms von Île-de-France Mobilités erstmals auf der Linie N in Betrieb genommen wurde, ist ein Zug der neuen Generation, der den Komfort auf der Schiene für 132.000 Fahrgäste täglich revolutioniert.

Und am Dienstag, den 17. Januar 2023, ist es der letzte der 73 bestellten Züge für die Linie N , der am Gare Montparnasse ankommt und die Linie N, die zweite Linie, die zu 100 % mit dem Regio 2N ausgestattet ist, nach zwei Jahren Einsatz macht.

Insgesamt wurden 145 Züge von Île-de-France Mobilités für das Netz der Ile-de-France bestellt, die sich wie folgt verteilen :