Neue Züge für das Wohlergehen der Einwohner der Ile-de-France
Die Ile-de-France
Einsatz auf der RER E und auf den Linien H, J, K, L, P.
Diese Züge profitieren von einer modernen Ausstattung wie einer Klimaanlage, die in Echtzeit an die Anzahl der Fahrgäste angepasst wird, Panoramafenstern und einer sorgfältigen Beleuchtung,um den Komfort der Fahrgäste in der Region Paris zu erhöhen. Es ist auchein zugänglicherer Zug, dank viel breiterer Türen als bei der vorherigen Ausrüstung. Dies ermöglicht es, die Zugänglichkeit der Züge zu verbessern, aber auch den Austausch von Fahrgästen in Bahnhöfen zu erleichtern. Die Ausstattung der seit September letzten Jahres ausgelieferten Züge der Ile-de-France wurdeverbessert, einschließlich der Hinzufügung von USB-Anschlüssen und neuen Fahrgastinformationsbildschirmen an Bord.
Die Ausstattung des Regio 2N bietet jedem die Reise, die er sich wünscht: Das Vorhandensein von Armlehnen, Steckdosen, aber auch homogener Beleuchtung ermöglicht es jedem, zu lesen, sich auszuruhen oder zu arbeiten. Reisende können im Winter eine Fußbodenheizung und im Sommer eine Klimaanlage genießen. Es ist auch ein 100% barrierefreier Zug mit ebenerdigem Zugang zu den Bahnsteigen, um den Zugang für alle Passagiere zu erleichtern.
Einsatz der neuen Regio2N-Züge auf den Linien N und R
- Zug N: 73 neue Züge bis 20121
- R-Zug: 42 neue Züge bis 2019
- Zug D: 19 neue Züge ab Ende 2019*
* 19 neue Züge auf dem Abschnitt Juvisy / Malesherbes / Melun. Der Rest der Linie D wird ab 2021 mit neuen RER NG-Zügen ausgestattet.
Île-de-France Mobilités finanziert die Erneuerung der Züge zu 100%
Die neue Generation der RER
Zuverlässig, sicher, komfortabel und speziell für dicht besiedelte Gebiete entwickelt, wird die neue Generation RER (NG) ab 2021 auf der RER D-Linie geliefert, um den Komfort der Einwohner der Ile-de-France und die Regelmäßigkeit auf diesen Linien zu verbessern.
Im Rahmen der Verlängerung der RER E nach Westen werden sie ab 2022 auch die RER E ausstatten.
Was ist ein "Boa"-Zug?
Der Zugang von einem Auto zum anderen ist auf einfache Weise möglich, ohne aus dem Zug aussteigen zu müssen. Dies ermöglicht es, das Sicherheitsgefühl an Bord zu stärken, aber auch die Fahrgäste, sich zu bewegen, um ihren Ausstieg vorzubereiten oder sich leichter in den Zügen zu verteilen. Am Ende ist es ein Komfortgewinn für die Fahrgäste und eine bessere Regelmäßigkeit auf der gesamten Strecke mit sanfteren Auf- und Abstiegen.
Sanierung von Zügen
133 Züge, die auf den Linien D und P (Zweig Château-Thierry) verkehren, werden renoviert, um den Fahrgastkomfort zu verbessern, wobei Anstrengungen auf den thermischen Komfort, die Innenausstattung, die Fahrgastinformation und den Einbau von USB-Steckdosen gelegt werden. Der Einsatz dieser renovierten Züge begann im März und wird bis zum 31. Dezember 2021 andauern.
Auf der RER B wird die Renovierung von 31 Zügen eingeleitet, zusätzlich zu den 117 bereits im Umlauf befindlichen Zügen, die bereits renoviert wurden, um den Komfort der 900.000 täglichen Fahrgäste auf dieser Linie zu verbessern. Darüber hinaus wurde die Ausschreibung gestartet, um die MI79- und MI84-Züge durch neue, modernere und leistungsfähigere MING-Züge zu ersetzen.
Tweets von IDF Mobilités:
[#Rentree2019] @idfmobilites und @RATPgroup renovieren 43 #RERA-Züge. Diese Züge, die ab 2020 im Einsatz sind, bieten den Fahrgästen zusätzlichen Komfort, insbesondere dank einer neuen Innenausstattung
Verbesserter Komfort, USB-Anschlüsse, Fahrgastinformation.. Für Ihren Komfort werden die Züge des #RERD vor der Ankunft der neuen Züge #RERNG renoviert und modernisiert. #TransportsIDF @RERD_SNCF
Um einen Schritt weiter zu gehen: