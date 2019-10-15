Neue Züge für das Wohlergehen der Einwohner der Ile-de-France

Was ist ein "Boa"-Zug?

Der Zugang von einem Auto zum anderen ist auf einfache Weise möglich, ohne aus dem Zug aussteigen zu müssen. Dies ermöglicht es, das Sicherheitsgefühl an Bord zu stärken, aber auch die Fahrgäste, sich zu bewegen, um ihren Ausstieg vorzubereiten oder sich leichter in den Zügen zu verteilen. Am Ende ist es ein Komfortgewinn für die Fahrgäste und eine bessere Regelmäßigkeit auf der gesamten Strecke mit sanfteren Auf- und Abstiegen.

Sanierung von Zügen

133 Züge, die auf den Linien D und P (Zweig Château-Thierry) verkehren, werden renoviert, um den Fahrgastkomfort zu verbessern, wobei Anstrengungen auf den thermischen Komfort, die Innenausstattung, die Fahrgastinformation und den Einbau von USB-Steckdosen gelegt werden. Der Einsatz dieser renovierten Züge begann im März und wird bis zum 31. Dezember 2021 andauern.

Auf der RER B wird die Renovierung von 31 Zügen eingeleitet, zusätzlich zu den 117 bereits im Umlauf befindlichen Zügen, die bereits renoviert wurden, um den Komfort der 900.000 täglichen Fahrgäste auf dieser Linie zu verbessern. Darüber hinaus wurde die Ausschreibung gestartet, um die MI79- und MI84-Züge durch neue, modernere und leistungsfähigere MING-Züge zu ersetzen.