Die RER A ist mit einer einzigen Kommandozentrale ausgestattet

Dieses von Île-de-France Mobilités betriebene Zentrum, das seit dem 2. März in Betrieb ist, bringt RATP und SNCF, die Mitbetreiber der RER A, näher zusammen, um den Betrieb der Linie und die Fahrgastinformation zu verbessern.

Mobilitätspersonal der Île-de-France rund um einen Bildschirm im Single Control Center der RER A
Valérie Pécresse, Catherine Guillouard, Alain Krakovitch und Guillaume Marbach besuchten am Freitag, den 15. März, das neue Single Command Center (CCU) der RER A in Vincennes.

Diese CCU wird es konkret ermöglichen, die Verwaltung des Verkehrsplans, der Zugbewegungen oder der Fahrgastinformation, die bisher an getrennten Orten von SNCF (von Saint-Lazare) und RATP (von Vincennes) und je nach Einsatzgebiet durchgeführt wurden, zu zentralisieren. Es ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche in Betrieb und wird die Koordinations- und Reaktionszeiten der 2 Betreiber im Falle eines Vorfalls verbessern, was einer Zuverlässigkeit des Angebots und einer qualitativ hochwertigeren Fahrgastinformation zugute kommt.All diese Ziele werden zueiner besseren Pünktlichkeit der RER A beitragen, die 2018 bei 90 % lag, nach einem Anstieg von fast 4 Punkten in einem Jahr (seit 2017). Diese Verbesserung des Betriebs und der Fahrgastinformation dürfte insbesondere den Zweigen Poissy und Cergy der RER A sowie dem Zweig Cergy der Linie L zugute kommen, die die gleiche Infrastruktur nutzen.

Verbesserung der Fahrgastinformation und des Betriebs der RER A und der Linie L auf ihrem Zweig Paris Saint Lazare – Cergy

Um dies zu erreichen, haben sich seit Samstag, dem 2. März, 4 Agenten von SNCF Mobilités und SNCF Réseau, die für den Verkehr, den Betrieb und einen Teil der Fahrgastinformation zuständig sind, zu den 16 RATP-Agenten gesellt, die bereits in Vincennes präsent sind. Dieses System wird nach dem Sommer fertiggestellt, wenn alle Signalelemente der Cergy-Filiale an die Kommandozentrale von Vincennes angeschlossen sind. Dieser letzte Schritt, der für Ende August 2019 geplant ist, wird die CCU-Befehlskette vervollständigen und den Prozess der Vereinheitlichung der Linie abschließen. Die Integration einer ferngesteuerten Steuerung der Cergy-Anlagen in mehr als 40 km Entfernung von Vincennes ist eine beispiellose technische Innovation in der Île-de-France, die es der RER A ermöglicht, über eine noch stärker integrierte CCU zu verfügen, als sie bereits seit 2015 auf der Linie B in Denfert-Rochereau besteht.

Eine modernisierte Linie

Im Rahmen der Modernisierung der RER A wurden bereits wichtige Änderungen vorgenommen:

  • 140 neue 2-stöckige Züge wurden eingesetzt;
  • Die Renovierung der 43 MI2N wird 2019 durchgeführt, um den Fahrgastkomfort zu verbessern
  • Die Erneuerung der Gleise geht weiter (30 km Gleise werden jedes Jahr erneuert)
  • Das Autopilotsystem, das derzeit zwischen Nanterre-Préfecture, Val-de-Fontenay und Fontenay-sous-Bois in Kraft ist, wird auf Noisy Champs ausgeweitet
  • Zusätzliche Hundeerkennungsbrigaden wurden eingesetzt, um die Bearbeitung verdächtiger Pakete zu beschleunigen
Infografik: SNCF und RATP investieren, um die RER A zuverlässiger zu machen
Île-de-France Mobilités, SNCF und RATP investieren, um die RER A zuverlässiger zu machen.

Kennzahlen der RER A

• Bis zu 1,3 Millionen Fahrten pro Tag
5 Zweige (Cergy-le-Haut, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Boissy – Saint-Léger und Marne-la-Vallée – Chessy.
7 Departements und 41 Gemeinden durchquert
46 Stationen
• Mehr als 108 km Gleis
635 Zugabfahrten pro Tag
2.500 Personen arbeiten auf der RER A (Fahrer, Regulierungsbeamte, Bahnhofsagenten usw.)
• Neues Angebot auf der RER A und der Linie L / Zweigstelle Cergy seit dem Jahresdienst 2018:
90 % Pünktlichkeit im Jahr 2018, d. h. 3,7 Punkte mehr als 2017;
80% auf der Cergy-Filiale, 9,3 Punkte mehr als 2017.

