Die RER A ist mit einer einzigen Kommandozentrale ausgestattet
Dieses von Île-de-France Mobilités betriebene Zentrum, das seit dem 2. März in Betrieb ist, bringt RATP und SNCF, die Mitbetreiber der RER A, näher zusammen, um den Betrieb der Linie und die Fahrgastinformation zu verbessern.
Diese CCU wird es konkret ermöglichen, die Verwaltung des Verkehrsplans, der Zugbewegungen oder der Fahrgastinformation, die bisher an getrennten Orten von SNCF (von Saint-Lazare) und RATP (von Vincennes) und je nach Einsatzgebiet durchgeführt wurden, zu zentralisieren. Es ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche in Betrieb und wird die Koordinations- und Reaktionszeiten der 2 Betreiber im Falle eines Vorfalls verbessern, was einer Zuverlässigkeit des Angebots und einer qualitativ hochwertigeren Fahrgastinformation zugute kommt.All diese Ziele werden zueiner besseren Pünktlichkeit der RER A beitragen, die 2018 bei 90 % lag, nach einem Anstieg von fast 4 Punkten in einem Jahr (seit 2017). Diese Verbesserung des Betriebs und der Fahrgastinformation dürfte insbesondere den Zweigen Poissy und Cergy der RER A sowie dem Zweig Cergy der Linie L zugute kommen, die die gleiche Infrastruktur nutzen.
Verbesserung der Fahrgastinformation und des Betriebs der RER A und der Linie L auf ihrem Zweig Paris Saint Lazare – Cergy
Um dies zu erreichen, haben sich seit Samstag, dem 2. März, 4 Agenten von SNCF Mobilités und SNCF Réseau, die für den Verkehr, den Betrieb und einen Teil der Fahrgastinformation zuständig sind, zu den 16 RATP-Agenten gesellt, die bereits in Vincennes präsent sind. Dieses System wird nach dem Sommer fertiggestellt, wenn alle Signalelemente der Cergy-Filiale an die Kommandozentrale von Vincennes angeschlossen sind. Dieser letzte Schritt, der für Ende August 2019 geplant ist, wird die CCU-Befehlskette vervollständigen und den Prozess der Vereinheitlichung der Linie abschließen. Die Integration einer ferngesteuerten Steuerung der Cergy-Anlagen in mehr als 40 km Entfernung von Vincennes ist eine beispiellose technische Innovation in der Île-de-France, die es der RER A ermöglicht, über eine noch stärker integrierte CCU zu verfügen, als sie bereits seit 2015 auf der Linie B in Denfert-Rochereau besteht.
Eine modernisierte Linie
Im Rahmen der Modernisierung der RER A wurden bereits wichtige Änderungen vorgenommen:
- 140 neue 2-stöckige Züge wurden eingesetzt;
- Die Renovierung der 43 MI2N wird 2019 durchgeführt, um den Fahrgastkomfort zu verbessern
- Die Erneuerung der Gleise geht weiter (30 km Gleise werden jedes Jahr erneuert)
- Das Autopilotsystem, das derzeit zwischen Nanterre-Préfecture, Val-de-Fontenay und Fontenay-sous-Bois in Kraft ist, wird auf Noisy Champs ausgeweitet
- Zusätzliche Hundeerkennungsbrigaden wurden eingesetzt, um die Bearbeitung verdächtiger Pakete zu beschleunigen
Kennzahlen der RER A
• Bis zu 1,3 Millionen Fahrten pro Tag
• 5 Zweige (Cergy-le-Haut, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Boissy – Saint-Léger und Marne-la-Vallée – Chessy.
• 7 Departements und 41 Gemeinden durchquert
• 46 Stationen
• Mehr als 108 km Gleis
• 635 Zugabfahrten pro Tag
• 2.500 Personen arbeiten auf der RER A (Fahrer, Regulierungsbeamte, Bahnhofsagenten usw.)
• Neues Angebot auf der RER A und der Linie L / Zweigstelle Cergy seit dem Jahresdienst 2018:
– 90 % Pünktlichkeit im Jahr 2018, d. h. 3,7 Punkte mehr als 2017;
– 80% auf der Cergy-Filiale, 9,3 Punkte mehr als 2017.
Weitere Informationen zur RER A:
- Die RER A erwirbt eine einheitliche Kommandozentrale (Pressemitteilung)
- Valérie Pécresse trifft die Fahrgäste des Cergy-Zweigs der RER A (Pressemitteilung)
- Sommerarbeiten RER A: Die Linie wird modernisiert (Nachrichten)
- 100% 2-stöckige Züge auf der RER A für mehr Kapazität und Komfort für die Fahrgäste (Nachrichten)