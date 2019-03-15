Die RER A ist mit einer einzigen Kommandozentrale ausgestattet

Verbesserung der Fahrgastinformation und des Betriebs der RER A und der Linie L auf ihrem Zweig Paris Saint Lazare – Cergy

Um dies zu erreichen, haben sich seit Samstag, dem 2. März, 4 Agenten von SNCF Mobilités und SNCF Réseau, die für den Verkehr, den Betrieb und einen Teil der Fahrgastinformation zuständig sind, zu den 16 RATP-Agenten gesellt, die bereits in Vincennes präsent sind. Dieses System wird nach dem Sommer fertiggestellt, wenn alle Signalelemente der Cergy-Filiale an die Kommandozentrale von Vincennes angeschlossen sind. Dieser letzte Schritt, der für Ende August 2019 geplant ist, wird die CCU-Befehlskette vervollständigen und den Prozess der Vereinheitlichung der Linie abschließen. Die Integration einer ferngesteuerten Steuerung der Cergy-Anlagen in mehr als 40 km Entfernung von Vincennes ist eine beispiellose technische Innovation in der Île-de-France, die es der RER A ermöglicht, über eine noch stärker integrierte CCU zu verfügen, als sie bereits seit 2015 auf der Linie B in Denfert-Rochereau besteht.