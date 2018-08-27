Sommerarbeiten RER A: Modernisierung der Linie

2018 markiert einen wichtigen Meilenstein in den Sommerarbeiten der RER A: Von 2019 bis 2021 erfordern die Arbeiten keine vollständige Sperrung der Linie mehr. Diese Arbeiten werden während teilweiser Verkehrsunterbrechungen durchgeführt, die abends und am Wochenende geplant sind.

Zur Erinnerung: Mehr als 1.000 Agenten waren vor Ort, um Reisende während der diesjährigen Sommerschließung zu informieren und zu führen. Um die Auswirkungen dieser Arbeiten auf die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, wurden 8 Linien und U-Bahn, 5 Buslinien und 2 Straßenbahnlinien verstärkt. Schließlich wurde auch ein Shuttle zwischen Charles de Gaulle – Etoile und La Défense eingerichtet.

Sie können die RATP-Website besuchen, um mehr über die Sommerarbeiten der RER A zu erfahren.