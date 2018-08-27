Sommerarbeiten RER A: Modernisierung der Linie
Arbeiten für eine effizientere Linie
Insgesamt wurden in diesem Jahr mehr als 2,2 km Gleise erneuert. Außerdem wurden 4 neue Weichen installiert und 2 ersetzt. Auf der Baustelle wechselten sich 400 Menschen 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag ab. Diese Mobilisierung ist notwendig, um die Leistungsfähigkeit der RER A zu stärken.
Die Erneuerung der Gleise und des Schotters gewährleistet eine bessere Zuverlässigkeit, eine optimale Verfügbarkeit der Infrastruktur und mehr Sicherheit auf einer Strecke mit 308 Millionen Fahrgästen pro Jahr, die sie zur verkehrsreichsten in Europa macht.
2018 markiert einen wichtigen Meilenstein in den Sommerarbeiten der RER A: Von 2019 bis 2021 erfordern die Arbeiten keine vollständige Sperrung der Linie mehr. Diese Arbeiten werden während teilweiser Verkehrsunterbrechungen durchgeführt, die abends und am Wochenende geplant sind.
Zur Erinnerung: Mehr als 1.000 Agenten waren vor Ort, um Reisende während der diesjährigen Sommerschließung zu informieren und zu führen. Um die Auswirkungen dieser Arbeiten auf die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, wurden 8 Linien und U-Bahn, 5 Buslinien und 2 Straßenbahnlinien verstärkt. Schließlich wurde auch ein Shuttle zwischen Charles de Gaulle – Etoile und La Défense eingerichtet.
Sie können die RATP-Website besuchen, um mehr über die Sommerarbeiten der RER A zu erfahren.
Eine modernisierte Linie
Diese Sommerarbeiten stellen nur einen Teil der zahlreichen Investitionen dar, die Île-de-France Mobilités getätigt hat, um die RER A zuverlässiger und moderner zu machen. Seit 2017 haben mehrere Entwicklungen es ermöglicht, den Anstieg der Fahrgastzahlen um 20 % in 10 Jahren auf dieser Linie zu bewältigen.
Infografik: Île-de-France mobilités, SNCF, RATP Investitionen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit des Zuges A. Dezember 2017, Umsetzung eines neuen Angebots. 2018, Einführung des automatischen Zugpiloten. Dezember 2018, Inbetriebnahme eines einheitlichen SNCF-RATP-Kommandos
Im Rahmen der Modernisierung der Strecke wurden bereits zwei wichtige Entwicklungen umgesetzt:
- die Inbetriebnahme von Doppelstockzügen für mehr Kapazität und Komfort
- Der Einsatz von Autopilot auf dem mittleren Streckenabschnitt zur Verbesserung der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.
Wichtige Arbeiten sind noch geplant, wie die Inbetriebnahme eines einheitlichen SNCF-RATP-Kommandos und die Entwicklung von Zugwendepunkten, um den Verkehrsfluss auf der Strecke zu fördern.
Darüber hinaus wird die Renovierung der 43 MI2N-Züge im Jahr 2020 beginnen und im folgenden Jahr abgeschlossen sein, um den Komfort der Strecke zu standardisieren.
Um mehr über die Investitionen von Île-de-France Mobilités zu erfahren, klicken Sie hier.