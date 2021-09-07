RER B, ein neues Angebot für mehr Robustheit

Ein neuer Fahrplan für den Süden der Linie

Dieses neue Angebot ist das Ergebnis einer seit 2019 durchgeführten Konsultation mit gewählten Vertretern und Fahrgastverbänden im Süden der RER B-Linie.

Angesichts einer besonders schwierigen Situation und in Erwartung der Fortsetzung des Infrastrukturinvestitionsprogramms und der Ankunft neuer Züge im Jahr 2025 war sofortiges Handeln erforderlich.

Dieses neue Angebot ist eines davon.

Ziele: Anpassung an Veränderungen der Besucherzahlen und Verbesserung der Robustheit

Die Änderungen sollten es ermöglichen, das Angebot an die im Süden der Strecke beobachteten Nachfrageänderungen anzupassen.

Während der Hauptverkehrszeiten ermöglichen die neuen Haltestellen eine bessere Verteilung der Fahrgäste auf die Missionen, um die Überlastung bestimmter Züge zu begrenzen, den Service in Bahnhöfen anzupassen, die starke Veränderungen in ihren Fahrgastzahlen verzeichnet haben, und die Wartezeiten zwischen den Zügen zu homogenisieren.

Mit diesen Anpassungen gewinnt die Strecke an Robustheit, was dazu führt, dass Zugverspätungen und Verkehrssteuerungsmaßnahmen nach kleinen Gefahren und Zwischenfällen begrenzt werden.

Das neue Angebot ermöglicht es auch, eine Antwort auf den Wunsch nach einem besseren Service am Ende des Abends zu geben, der von Reisenden und ihren Vertretern geäußert wurde.