RER B, ein neues Angebot für mehr Robustheit
Ein neuer Fahrplan für den Süden der Linie
Dieses neue Angebot ist das Ergebnis einer seit 2019 durchgeführten Konsultation mit gewählten Vertretern und Fahrgastverbänden im Süden der RER B-Linie.
Angesichts einer besonders schwierigen Situation und in Erwartung der Fortsetzung des Infrastrukturinvestitionsprogramms und der Ankunft neuer Züge im Jahr 2025 war sofortiges Handeln erforderlich.
Dieses neue Angebot ist eines davon.
Ziele: Anpassung an Veränderungen der Besucherzahlen und Verbesserung der Robustheit
Die Änderungen sollten es ermöglichen, das Angebot an die im Süden der Strecke beobachteten Nachfrageänderungen anzupassen.
Während der Hauptverkehrszeiten ermöglichen die neuen Haltestellen eine bessere Verteilung der Fahrgäste auf die Missionen, um die Überlastung bestimmter Züge zu begrenzen, den Service in Bahnhöfen anzupassen, die starke Veränderungen in ihren Fahrgastzahlen verzeichnet haben, und die Wartezeiten zwischen den Zügen zu homogenisieren.
Mit diesen Anpassungen gewinnt die Strecke an Robustheit, was dazu führt, dass Zugverspätungen und Verkehrssteuerungsmaßnahmen nach kleinen Gefahren und Zwischenfällen begrenzt werden.
Das neue Angebot ermöglicht es auch, eine Antwort auf den Wunsch nach einem besseren Service am Ende des Abends zu geben, der von Reisenden und ihren Vertretern geäußert wurde.
Das neue Angebot im Detail
Ein neuer Service während der Hauptverkehrszeit
Alle Züge werden zwischen den Bahnhöfen Bourg-la-Reine und Cité Universitaire Omnibusse sein.
Dies führt zu mehr Haltestellen in folgenden Stationen:
- Gentilly und Laplace: 20 Züge pro Stunde im Vergleich zu 15 zuvor
- Arcueil-Cachan und Bagneux : 20 Züge pro Stunde gegenüber 10 zuvor
Der Service wird auch in folgenden Bahnhöfen verstärkt:
- La Croix de Berny: 15 Züge pro Stunde gegenüber 10 zuvor
- Palaiseau und der Guichet: 10 Züge pro Stunde gegenüber 5 zuvor
Eine Verlängerung der Spitzenzeit in Richtung "Kontrapunkt"
- morgens in Richtung Paris-> Süden: Spitzenverkehr bis 09:00 Uhr statt bisher 08:30 Uhr
- am Abend in Richtung Sud-> Paris: Spitzenverkehr ab 17:40 Uhr statt bisher 18:10 Uhr
Am Ende des Abends wurden 10 Züge weiter nach Süden verlängert: + Frequenz, + Sitzplätze angeboten
Diese Maßnahme führt zu:
- von Paris nach Massy: Verlängerung des Nebenverkehrs, einschließlich 2 Zügen alle 15 Minuten, bis 22:40 Uhr statt bisher 21:40 Uhr, bevor Sie auf Nachtstunden umstellen (1 Zug alle 15 Minuten)
- nach Saint-Rémy-lès-Chevreuse: 1 Zug alle 15 Minuten bis 23:50 Uhr statt bisher 21:50 Uhr
Und am Wochenende?
Als Ergebnis der Konsultation und Ende August 2020 in der Vorschau vorgeschlagen, wird die Einführung von langen Zügen bis zum Betriebsende am Samstagabend und Sonntagabend fortgesetzt. Diese Maßnahme kommt zusätzlich zum Freitagabend, der seit Januar 2019 gilt.
Ergebnis: + Sitzplätze für + Komfort.