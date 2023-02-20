RER NG: Erste Tests auf den Linien E und D beginnen

Zusammenfassung der Einführung der neuen RER der Linien E und D

Erste Nachttests auf der Linie E ab Februar

In der Nacht vom 18. auf den 19. Februar startet der RER NG die ersten Bahnsteigtests auf der Linie E. Die ersten Tests werden zunächst auf fünf Bahnsteigen des Gare de l'Est stattfinden und bis Oktober 2023 dauern. Die Tests am Dock ermöglichen es, Folgendes zu überprüfen:

Die ordnungsgemäße Funktion der Kameras

Das ordnungsgemäße Funktionieren des Dachbodens Lücken für PRM (Personen mit eingeschränkter Mobilität)

Öffnen auf der rechten Seite der Türen zu den Bahnsteigen und nicht zu den Gleisen

Die richtige Positionierung der Stoppschilder

Die Tagestests beginnen im Frühjahr 2023 auf der Linie D

Im Frühjahr 2023 ist die Linie D an der Reihe, die ersten RER NG-Züge für Integrationstests und Personalschulungen zu empfangen, diesmal tagsüber. Diese Tests werden neun Monate dauern, in denen Züge auf dem Abschnitt Paris <> Combes-la-Ville verkehren werden.

Diese RER NG-Züge werden unter realen Bedingungen ohne Fahrgäste an Bord in der Mitte der aktuellen Züge verkehren. Um zu verhindern, dass Fahrgäste in Züge einsteigen, werden Aufkleber an den Fenstern und akustische Nachrichten zur Information angebracht!