RER NG: Erste Tests auf den Linien E und D beginnen
Ein RER NG-Zug im Test
Zusammenfassung der Einführung der neuen RER der Linien E und D
Erste Nachttests auf der Linie E ab Februar
In der Nacht vom 18. auf den 19. Februar startet der RER NG die ersten Bahnsteigtests auf der Linie E. Die ersten Tests werden zunächst auf fünf Bahnsteigen des Gare de l'Est stattfinden und bis Oktober 2023 dauern. Die Tests am Dock ermöglichen es, Folgendes zu überprüfen:
- Die ordnungsgemäße Funktion der Kameras
- Das ordnungsgemäße Funktionieren des Dachbodens Lücken für PRM (Personen mit eingeschränkter Mobilität)
- Öffnen auf der rechten Seite der Türen zu den Bahnsteigen und nicht zu den Gleisen
- Die richtige Positionierung der Stoppschilder
Die Tagestests beginnen im Frühjahr 2023 auf der Linie D
Im Frühjahr 2023 ist die Linie D an der Reihe, die ersten RER NG-Züge für Integrationstests und Personalschulungen zu empfangen, diesmal tagsüber. Diese Tests werden neun Monate dauern, in denen Züge auf dem Abschnitt Paris <> Combes-la-Ville verkehren werden.
Diese RER NG-Züge werden unter realen Bedingungen ohne Fahrgäste an Bord in der Mitte der aktuellen Züge verkehren. Um zu verhindern, dass Fahrgäste in Züge einsteigen, werden Aufkleber an den Fenstern und akustische Nachrichten zur Information angebracht!
Wie viele RER NG im Netz von Île-de-France Mobilités?
Insgesamt werden 255 RER NG-Züge bestellt, um die RER-Linien E und D auszustatten. Die Züge sind in zwei Kategorien unterteilt:
- 130 7-teilige Langzüge für die Linie D, die schließlich auch mit 18 Regio 2N-Zügen ausgestattet sein wird.
- und 125 kürzere Züge (mit 6 Wagen) für die Linie E geplant
Fahrgäste der E-Linien können im Oktober 2023 (vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden) nach einer Test- und Genehmigungsphase, die für die Sicherheit aller unerlässlich ist, zum ersten Mal in einen Zug einsteigen. Für die D wird der erste kommerzielle Verkehr Ende des ersten Halbjahres 2024 sein.
Endspurt für die RER NG: Wir sagen Ihnen alles!
Februar 2023: Beginn der Nachttests auf der RER E. Mai 2023: erste Tests tagsüber ohne Fahrgäste an Bord auf der RER D. Oktober 2023: schrittweise Inbetriebnahme für Fahrgäste auf der RER E. 2. Quartal 2024: Die ersten RER NG kommen für Fahrgäste auf der RER D an. Ziel: 255 Züge werden die Linien RER E und RER D ausstatten.
Der RER NG, die Verkörperung der Zukunft des Verkehrs von Île-de-France Mobilités
Der RER NG verkörpert zusammen mit dem Francilien, dem Regio 2N und dem MI20 die Modernisierungsbemühungen und die ehrgeizige Politik von Île-de-France Mobilités, ihr Netz in Richtung mehr Komfort, Regelmäßigkeit und Zugänglichkeit zu entwickeln.
Die RER NG (für New Generation) sind in voller Übereinstimmung mit den neuesten europäischen Vorschriften zur Barrierefreiheit konzipiert. Sie wurden auch entwickelt, um allen Reisenden mehr Komfort zu bieten (natürliches LED-Licht zum Lesen oder Arbeiten, 300 USB-Anschlüsse im Zug zum Aufladen Ihrer Geräte, verschiedene Konfigurationen für unterschiedliche Reiselängen, Fußbodenheizung und Klimaanlage im Sommer).