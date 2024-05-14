Tradivia: Künstliche Intelligenz im Dienste der Fahrgastinformation im öffentlichen Verkehr der Ile-de-France
In diesem Sommer finden in der Île-de-France die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris statt.
Ein internationales Ereignis, bei dem Millionen von Zuschauern aus der ganzen Welt und verschiedenen Sprachen, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen werden , um sich fortzubewegen und den Wettbewerb zu genießen.
Eine außergewöhnliche Situation, in der eine gute Kommunikation zwischen Touristen und den 3.300 RATP-Agenten in Bahnhöfen und Bahnhöfen entscheidend sein wird, um ihre Reise zu erleichtern und ihr Erlebnis zu verbessern.
Tradivia, ein neues Sofortübersetzungstool zur Optimierung der Fahrgastinformation im Verkehr in der Île-de-France
Um einen reibungslosen Informationsfluss zu gewährleisten und das Erlebnis von Millionen ausländischer Touristen im öffentlichen Verkehr zu gewährleisten, hat Île-de-France Mobilités 2 Millionen Euro in die Einführung von Tradivia investiert: ein von RATP entwickeltes Sofortübersetzungssystem, das dank künstlicher Intelligenz funktioniert.
Was ist Tradivia?
Tradivia (für Trad-uction- de l'Information Voyageur par Intelligence Artificielle) ist ein maschinelles Übersetzungssystem. Das bedeutet, dass das Tool sofort in 17 Sprachen übersetzen kann:
- einen Text in einer Fremdsprache,
- eine Sprache in einem Text in einer anderen Sprache (eine interessante Funktion, insbesondere um die Zugänglichkeit von Informationen für hörgeschädigte Reisende zu verbessern),
- ein Wort in einer Stimme in einer anderen Sprache,
- akustische Durchsagen bei gestörten Situationen oder Arbeiten. Diese Funktion ist nur in den 6 offiziellen Sprachen der Spiele Paris 2024 verfügbar: Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Mandarin und Arabisch.
- Textinformationen in digitalen Medienräumen sowie auf denInformationsbildschirmen der U-Bahn und der RER A und B.
Tradivia wird während des gesamten Wettbewerbszeitraums mit 3.300 Agenten auf speziellen Tablets eingesetzt und wird nach den Spielen in Paris 2024 den jährlich 50 Millionen Touristen zugute kommen, die jedes Jahr Paris und seine Region besuchen.
Auf welchen Linien wird das Tradivia-Tool verfügbar sein?
Nach einem ersten Experiment auf den Metrolinien 1 und 14 sowie der RER B wird Tradivia bis zum Beginn der Spiele Paris 2024 schrittweise auf allen Metrolinien, RER A und B sowie Straßenbahnen T3a und T3b eingesetzt.
Bis Ende 2024 werden auch alle Straßenbahnlinien ausgerüstet sein.
Welche Sprachen kann von Tradivia übersetzt werden?
Tradivia ermöglicht die Kommunikation in 17 Sprachen, darunter:
- Deutsch
- Englisch (Vereinigte Staaten)
- Englisch (Vereinigtes Königreich)
- Literarisches Arabisch
- Chinesisch (vereinfachtes Mandarin)
- Koreanisch
- Spanisch
- Französisch (Barrierefreiheitsmodus)
- Hindi
- Italienisch
- Japanisch
- Niederländisch
- Portugiesisch
- Rumänisch
- Russisch
- Türkisch
- Ukrainisch
Warum ist Tradivia nicht im gesamten öffentlichen Verkehrsnetz der Ile-de-France verfügbar?
Zusätzlich zu den 3.300 Agenten, die mit Tablets ausgestattet sind, ist eine Studie im Gange, um das Übersetzungstool auf den Geschäftstelefonen aller anderen Agenten des Netzwerks (Bus, RER usw.) zu installieren.
Öffentliche Verkehrsmittel Paris 2024, die mehrsprachige Anwendung zum Herunterladen für alle Ihre Fahrten
Wussten Sie schon? Eine Anwendung für den öffentlichen Verkehr während der Spiele Paris 2024 ist Gold und steht bereits für Android und Apple zum Download bereit.
Die App Paris 2024 Public Transport ist auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Französisch verfügbar.
Wofür wird die App Paris 2024 Public Transport verwendet?
- Verkehrsinformationen in Echtzeit zu erhalten,
- Konsultieren Sie die Zugangspläne zu den verschiedenen Wettkampf- und Feierstätten,
- Nutzen Sie einen Routenplaner, der offizielle Empfehlungen für Ihre Reisen während der Spiele Paris 2024 integriert (dies sind die "Paris 2024 Travel", erkennbar an ihrer rosa Farbe in der App)
- Kaufen Sie den empfohlenen Transport ticket für Zuschauer, den Paris 2024 Pass.