Sommerarbeit 2025: Investitionen zur Vereinfachung Ihres Pendelns

Warum diesen Sommer im Transportwesen in der Île-de-France?

Was haben eine U-Bahn alle 85 Sekunden auf der Linie 14, ein brandneuer Zug auf der RER E und D und Linien, die sich verlängern, um die gesamte Region zu verbinden, gemeinsam? Ein obligatorischer Durchgang durch die Box funktioniert.

Im Jahr 2025 wurden 3,7 Milliarden Euro investiert, um den öffentlichen Verkehr zu modernisieren und zu regenerieren und den Bedürfnissen der Fahrgäste gerecht zu werden, die in der Île-de-France immer zahlreicher werden.

Arbeiten: ein modernisiertes und zuverlässigeres Netz bis 2030

Um die Auswirkungen der Arbeiten auf das tägliche Leben der Reisenden zu begrenzen und gleichzeitig den öffentlichen Verkehr weiterzuentwickeln, sind in diesem Sommer Arbeiten geplant, hauptsächlich nachts, während der Brücken und während der Schulferien, um diese Zeiten mit geringerem Verkehrsaufkommen zu nutzen.

Die 3 Ziele der Sommerarbeit

Hinter dieser Arbeit stehen drei Ziele, um den öffentlichen Verkehr in der Region innerhalb von fünf Jahren deutlich zu verändern: