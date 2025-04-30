Sommerarbeit 2025: Investitionen zur Vereinfachung Ihres Pendelns
Warum diesen Sommer im Transportwesen in der Île-de-France?
Was haben eine U-Bahn alle 85 Sekunden auf der Linie 14, ein brandneuer Zug auf der RER E und D und Linien, die sich verlängern, um die gesamte Region zu verbinden, gemeinsam? Ein obligatorischer Durchgang durch die Box funktioniert.
Im Jahr 2025 wurden 3,7 Milliarden Euro investiert, um den öffentlichen Verkehr zu modernisieren und zu regenerieren und den Bedürfnissen der Fahrgäste gerecht zu werden, die in der Île-de-France immer zahlreicher werden.
Arbeiten: ein modernisiertes und zuverlässigeres Netz bis 2030
Um die Auswirkungen der Arbeiten auf das tägliche Leben der Reisenden zu begrenzen und gleichzeitig den öffentlichen Verkehr weiterzuentwickeln, sind in diesem Sommer Arbeiten geplant, hauptsächlich nachts, während der Brücken und während der Schulferien, um diese Zeiten mit geringerem Verkehrsaufkommen zu nutzen.
Die 3 Ziele der Sommerarbeit
Hinter dieser Arbeit stehen drei Ziele, um den öffentlichen Verkehr in der Region innerhalb von fünf Jahren deutlich zu verändern:
- Pünktlichkeit verbessern: Durch die Erneuerung und Modernisierung von Gleisen, Signalanlagen sowie Kontroll- und Wartungszentren wird die Pünktlichkeit effektiv verbessert. Das Ziel? Regelmäßigere Züge, ein kürzeres Intervall zwischen zwei Passagen und die Möglichkeit, mehr Menschen schneller zu befördern.
- Komfort optimieren: Die Arbeiten ermöglichen es auch, Bahnhöfe, Bahnhöfe und ihre Umgebung neu zu entwickeln und die Infrastruktur an die Aufnahme neuer, modernerer und komfortablerer Züge, U-Bahnen und Straßenbahnen im gesamten Netz anzupassen.
- Stärken Sie die Sicherheit: Dazu gehören die Modernisierung und der Ersatz alternder Infrastruktur, aber auch die Schaffung modernerer technischer Prüfstellen, um die Instandhaltung von Zügen und Gleisen sicherzustellen.
Minimieren Sie die Auswirkungen der Arbeit auf Ihre Reisen
Während der gesamten Sommerzeit der Arbeiten arbeitet Île-de-France Mobilités eng mit RATP und SNCF zusammen, um die Eingriffe zu koordinieren und die Umsetzung alternativer Routen, temporärer Streckenverstärkungen und Ersatzbusse zu optimieren, wenn keine alternative Route möglich ist.
Sommerarbeit, wir halten Sie in Echtzeit auf dem Laufenden
Fahrgastinformationen werden im Bahnhof und Bahnhof verfügbar sein , um die Fahrgäste auf dem Laufenden zu halten.
Vertrauen Sie Ihrer App
Alle Informationen zu den Arbeiten finden Sie in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder auf Bonjour RATP und SNCF Connect.
Planen Sie Ihre Fahrten wie gewohnt, die Routen werden je nach Arbeit in Echtzeit aktualisiert.
Sommerarbeit 2025: Entdecken Sie die Neuheiten, die Ihre Reisen verändern werden
Die RER B bekommt ein neues Gesicht
Verabschieden Sie sich von den alten RER B-Zügen. Bis 2027 wird an einem brandneuen Zug (dem MI20) gearbeitet. Dieser neue, klimatisierte Zug wird mit USB-Steckdosen ausgestattet sein und die Fahrt mit 30 % mehr Platz an Bord angenehmer machen.
Eine weitere gute Nachricht ist, dass an der Sanierung der Gleise gearbeitet wird. Das Ziel? Reduzieren Sie Zwischenfälle und Ausfälle, die heute 15 % der Verspätungen verursachen.
Die Metro der Zukunft bereitet ihre Ankunft auf der Linie 10 vor
Bis 2033 werden in der Île-de-France 8 Linien der neuen Generation von U-Bahn-Zügen eingesetzt (Linien 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 und 13). Beginnend mit der Linie 10, Ende 2025. Eine erwartete Ankunft, die den Verkehr und den Komfort verbessern wird, nachdem die Infrastruktur, Bahnsteige und Gleise angepasst wurden.
RER C modernisiert seine Signaltechnik
Auf der Linie C sind 40 % der Vorfälle auf veraltete Signalanlagen zurückzuführen. In diesem Sommer wird daran gearbeitet , diese Systeme zu modernisieren, den Verkehr zu verbessern und die Frequenz zwischen zwei Zügen während der Hauptverkehrszeit zu erhöhen.
Linien 15, 16, 17, 18: ein U-Bahn-Netz, das sich innerhalb von 5 Jahren verdoppeln soll
Derzeit wird an der Verbindung der künftigen U-Bahn-Linien 15, 16, 17 und 18 mit dem bestehenden Netz gearbeitet (80 % der Stationen werden an das bestehende U-Bahn-, RER-, Transilien- und Straßenbahnnetz angeschlossen). Linien, die eine echte automatische Ringstraße bilden, um von Vorort zu Vorort zu zirkulieren, ohne durch Paris zu fahren.
In diesem Sommer werden insbesondere zwischen Issy-les-Moulineaux und Arcueil Arbeiten stattfinden, um ab der Eröffnung der Linie 15 Süd Ende 2026 reibungslose Verbindungen zu gewährleisten.