Umfangreiche Arbeiten im Jahr 2026 für ein moderneres und komfortableres Netz

Straßenbahn T13 Phase 1. Werke Saint-Germain-en-Laye, Avenue des Loges -
© Cyril BADET / IDFM

Warum Arbeiten im Transportwesen im Jahr 2026?

  • Modernisierung von Infrastrukturen, die manchmal Jahrhunderte alt sind
  • Vorbereitung auf die Ankunft neuer Züge und U-Bahnen (MF19, MI20, RER NG)
  • Machen Sie das Netzwerk zuverlässiger, um Ausfälle und Verzögerungen zu reduzieren
  • Rechnen Sie mit der Ankunft neuer U-Bahn-Linien (15, 16, 17 und 18)
  • Verbesserung von Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort

Wussten Sie schon?

3,8 Milliarden Euro werden 2026 in die Erneuerung und Modernisierung des Netzes der Ile-de-France investiert!

Welche Linien werden 2026 am stärksten von Großprojekten betroffen sein?

In der Metro

  • Linien 8 und 13 : Anpassung der Infrastruktur für die Ankunft der neuen U-Bahn (MF19)
  • Linien 4 und 12 : Weitere Modernisierung und Automatisierung
  • Zeile 13 : Vorbereitungsarbeiten für die Automatisierung

Auswirkungen auf die betreffenden Linien?

Stationen geschlossen, abends und am Wochenende unterbrochen oder Frequenz reduziert.

Auf der RER

  • Modernisierung der Linien B, D und E für die neuen RER NG- und MI20-Züge
  • RER B und D : Vorbereitung auf die Ankunft des NExTEO-Systems (ein Autopilot-Tool) zur Verbesserung der Leistung und Effizienz auf den Linien
  • RER C : Modernisierungs- und Erneuerungsarbeiten

Auswirkungen auf die betreffenden Linien?

Schließung bestimmter Bahnhöfe, Sperrung von Abschnitten oder Unterbrechung des Verkehrs.

Auf den Bahnlinien

  • Linie H : Ersatz der Gavignot-Eisenbahnbrücke, deren Infrastruktur in die Jahre gekommen ist
  • Linie P: Modernisierung zur Verbesserung der Pünktlichkeit

Auswirkungen auf die betreffenden Linien?

Unterbrechung des Verkehrs während der Arbeitswochen.

Frühjahr-Sommer 2026: Große Schließungen zu erwarten

Gefährten auf der Baustelle C1 Cable, Bahnhof Limeil-Brévannes
© Laurent GRANDGUILLOT / IDFM

Gefährten auf der Baustelle C1 Cable, Bahnhof Limeil-Brévannes

Bleiben Sie dran: Weitere Informationen für Reisende werden im Frühjahr 2026 verfügbar sein

Der Sommer 2026 wird sich auf die Strukturierung von Projekten konzentrieren, die auf bestimmten Linien Unterbrechungen von 2 bis 6 Wochen beinhalten.

Detaillierte Informationen über Unterbrechungen, Umleitungen, Ersatzbusse und zu bevorzugende Routen werden im Frühjahr 2026 über die verschiedenen Linienkonten, Betreiber und Netze von Île-de-France Mobilités geteilt.

Planen Sie Ihre Reisen

Wenn während der gesamten Arbeit alternative Lösungen vorgeschlagen werden, planen Sie Ihre Sommerreisen ein: Urlaubstermine, Telearbeit, Transportalternativen usw.

Die Anwendung Île-de-France Mobilités

Überprüfen Sie täglich den Verkehrsstatus in Echtzeit und berechnen Sie Ihre Routen basierend auf der Arbeit mit der App.