Umfangreiche Arbeiten im Jahr 2026 für ein moderneres und komfortableres Netz

Bleiben Sie dran: Weitere Informationen für Reisende werden im Frühjahr 2026 verfügbar sein

Der Sommer 2026 wird sich auf die Strukturierung von Projekten konzentrieren, die auf bestimmten Linien Unterbrechungen von 2 bis 6 Wochen beinhalten.

Detaillierte Informationen über Unterbrechungen, Umleitungen, Ersatzbusse und zu bevorzugende Routen werden im Frühjahr 2026 über die verschiedenen Linienkonten, Betreiber und Netze von Île-de-France Mobilités geteilt.

Planen Sie Ihre Reisen

Wenn während der gesamten Arbeit alternative Lösungen vorgeschlagen werden, planen Sie Ihre Sommerreisen ein: Urlaubstermine, Telearbeit, Transportalternativen usw.

Die Anwendung Île-de-France Mobilités

Überprüfen Sie täglich den Verkehrsstatus in Echtzeit und berechnen Sie Ihre Routen basierend auf der Arbeit mit der App.