Umfangreiche Arbeiten im Jahr 2026 für ein moderneres und komfortableres Netz
Warum Arbeiten im Transportwesen im Jahr 2026?
- Modernisierung von Infrastrukturen, die manchmal Jahrhunderte alt sind
- Vorbereitung auf die Ankunft neuer Züge und U-Bahnen (MF19, MI20, RER NG)
- Machen Sie das Netzwerk zuverlässiger, um Ausfälle und Verzögerungen zu reduzieren
- Rechnen Sie mit der Ankunft neuer U-Bahn-Linien (15, 16, 17 und 18)
- Verbesserung von Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort
Wussten Sie schon?
3,8 Milliarden Euro werden 2026 in die Erneuerung und Modernisierung des Netzes der Ile-de-France investiert!
Welche Linien werden 2026 am stärksten von Großprojekten betroffen sein?
In der Metro
- Linien 8 und 13 : Anpassung der Infrastruktur für die Ankunft der neuen U-Bahn (MF19)
- Linien 4 und 12 : Weitere Modernisierung und Automatisierung
- Zeile 13 : Vorbereitungsarbeiten für die Automatisierung
Auswirkungen auf die betreffenden Linien?
Stationen geschlossen, abends und am Wochenende unterbrochen oder Frequenz reduziert.
Auf der RER
- Modernisierung der Linien B, D und E für die neuen RER NG- und MI20-Züge
- RER B und D : Vorbereitung auf die Ankunft des NExTEO-Systems (ein Autopilot-Tool) zur Verbesserung der Leistung und Effizienz auf den Linien
- RER C : Modernisierungs- und Erneuerungsarbeiten
Auswirkungen auf die betreffenden Linien?
Schließung bestimmter Bahnhöfe, Sperrung von Abschnitten oder Unterbrechung des Verkehrs.
Auf den Bahnlinien
- Linie H : Ersatz der Gavignot-Eisenbahnbrücke, deren Infrastruktur in die Jahre gekommen ist
- Linie P: Modernisierung zur Verbesserung der Pünktlichkeit
Auswirkungen auf die betreffenden Linien?
Unterbrechung des Verkehrs während der Arbeitswochen.
Frühjahr-Sommer 2026: Große Schließungen zu erwarten
Gefährten auf der Baustelle C1 Cable, Bahnhof Limeil-Brévannes
Bleiben Sie dran: Weitere Informationen für Reisende werden im Frühjahr 2026 verfügbar sein
Der Sommer 2026 wird sich auf die Strukturierung von Projekten konzentrieren, die auf bestimmten Linien Unterbrechungen von 2 bis 6 Wochen beinhalten.
Detaillierte Informationen über Unterbrechungen, Umleitungen, Ersatzbusse und zu bevorzugende Routen werden im Frühjahr 2026 über die verschiedenen Linienkonten, Betreiber und Netze von Île-de-France Mobilités geteilt.
Planen Sie Ihre Reisen
Wenn während der gesamten Arbeit alternative Lösungen vorgeschlagen werden, planen Sie Ihre Sommerreisen ein: Urlaubstermine, Telearbeit, Transportalternativen usw.
Die Anwendung Île-de-France Mobilités
Überprüfen Sie täglich den Verkehrsstatus in Echtzeit und berechnen Sie Ihre Routen basierend auf der Arbeit mit der App.