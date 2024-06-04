Die neue Straßenbahnlinie T1 bereitet ihre Inbetriebnahme vor
Die Ankunft der neuen Straßenbahnlinie T1 rückt näher! Diese moderne und zu 100 % barrierefreie Straßenbahn wird bis Ende 2024 schrittweise die alten Straßenbahnen der ältesten Straßenbahnlinie der Île-de-France ersetzen.
Neu für die T1, die seit 1992 Asnières-sur-Seine (92) mit dem Bahnhof Noisy-le-Sec (93) verbindet.
Es ist Zeit für dynamische Tests für den TW20 in der Île-de-France
Vielleicht haben Sie für das Design im Jahr 2022 gestimmt? Oder den Konvoi der ersten Züge gesehen, der zu Beginn der statischen Tests im vergangenen März in der Île-de-France ankam?
Seit Juni 2024 hat die neue Straßenbahn der Linie T1 mit ihren dynamischen Tests begonnen: die Möglichkeit, das Fahrzeug vor seiner Inbetriebnahme unter realen Verkehrsbedingungen auf dem Netz der Ile-de-France zu testen.
Auf welcher Linie finden die dynamischen Tests des TW20 statt?
Die dynamischen Tests des TW20 finden auf der Strecke der Linie T1 sowie auf der Linie T8 statt, die Seine-Saint-Denis von Épinay-Orgemont nach Saint-Denis bedient.
Wie geht es weiter, bevor der TW20 in Betrieb genommen wird?
Sobald die dynamischen, Leistungs- und Kompatibilitätstests mit den Netzinfrastrukturen abgeschlossen sind, muss die Schulung der Agenten für den Betrieb der neuen Straßenbahn abgeschlossen werden, der letzte Schritt vor der Öffnung der Türen für die Fahrgäste Ende 2024!
Kennzahlen der neuen Straßenbahn TW20
- 100% zugänglich dank 6 Doppeltüren von 1,30 Metern Breite, reservierten Räumen und Ruftasten (am Kopf und Heck des Fahrzeugs), die es ermöglichen, eine Rampe auszufahren, um den Raum zwischen Straßenbahn und Bahnsteig zu füllen
- 20 Fahrgastinformationsbildschirme in jedem Zug mit akustischen und visuellen Informationen, die in Echtzeit aktualisiert werden
- 32 USB-Buchsen zum Anschließen während der Fahrt
- 95% recycelbare Materialien
- +15% Kapazität im Vergleich zur derzeit im Umlauf befindlichen Straßenbahn
- 100% klimatisiert für angenehme Reisen, auch im Sommer
- Ein zu 99 % wiederverwertbarer Zug
Ein neues Design für eine Straßenbahn, die besser auf die Bedürfnisse der Fahrgäste eingeht
Design, schon was ist das? Dies ist die Form, die wir einem Objekt (z. B. einer Straßenbahn) geben , damit es seine Funktion am besten erfüllt (Sie täglich bequem zu transportieren).
Und um diese Mission zu erfüllen, müssen wir uns (viele) Fragen stellen. Welche Farben und Materialien sollten Sie wählen, um bequeme Sitze so lange wie möglich in gutem Zustand zu halten? Wie gestaltet man Räume, die es allen erleichtern, sich zu bewegen? Wo und welche Form sollen die Bildschirme platziert werden, damit alle Passagiere Zugang zu den Informationen haben?
Zum besseren Verständnis finden Sie hier einige Beispiele für die Verbindung zwischen Design und Ihrer Transportnutzung an Bord des TW20:
- Jeder Sitzplatz hat seine eigene Farbe : An Bord sind alle Sitze dunkelblau, hellblau und grün bedeckt, außer... diejenigen, die für Personen mit eingeschränkter Mobilität und Rollstuhlfahrer reserviert sind und rot sind, um im Handumdrehen entdeckt zu werden
- Eine Geschichte des Lichts : Die Lichtsignatur ist entscheidend. Ein Gefühl der Sicherheit bei Einbruch der Dunkelheit, visuelle Informationen zum Öffnen und Schließen der Türen und zum Aussteigen aus dem Fahrzeug für Seh- und Hörbehinderte, Raumeindruck auch in Stoßzeiten dank großer Fenster: Jedes Detail wurde durchdacht.