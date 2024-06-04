Die neue Straßenbahnlinie T1 bereitet ihre Inbetriebnahme vor

Ein neues Design für eine Straßenbahn, die besser auf die Bedürfnisse der Fahrgäste eingeht

Design, schon was ist das? Dies ist die Form, die wir einem Objekt (z. B. einer Straßenbahn) geben , damit es seine Funktion am besten erfüllt (Sie täglich bequem zu transportieren).

Und um diese Mission zu erfüllen, müssen wir uns (viele) Fragen stellen. Welche Farben und Materialien sollten Sie wählen, um bequeme Sitze so lange wie möglich in gutem Zustand zu halten? Wie gestaltet man Räume, die es allen erleichtern, sich zu bewegen? Wo und welche Form sollen die Bildschirme platziert werden, damit alle Passagiere Zugang zu den Informationen haben?

Zum besseren Verständnis finden Sie hier einige Beispiele für die Verbindung zwischen Design und Ihrer Transportnutzung an Bord des TW20: