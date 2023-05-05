Radfahren in der Île-de-France: neue Hilfsmittel und Parkplätze

Seit mehreren Jahren investiert Île-de-France Mobilités finanziell in das Radfahren und die aktive Mobilität in der Region Ile-de-France.

Kaufhilfen, Netz regionaler Radwege (entdecken Sie den VIF / Vélo Île-de-France), Véligo Verleih und Fahrradstellplätze so nah wie möglich an den Bahnhöfen... Das Ziel ist klar: verantwortungsvollere Verkehrsträger und Intermodalität (die Tatsache, dass mehrere verschiedene Verkehrsmittel auf derselben Strecke genutzt werden) zu fördern, indem den Einwohnern der Ile-de-France das Leben mit Dienstleistungen erleichtert wird, die an ihr tägliches Leben angepasst sind.

Und am 3. April 2024 konsolidiert der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilitésdiese Initiativen mit neuen Parkplätzen für Fahrräder an Bahnhöfen und attraktiveren Preisen für Tageskarten. Erklärungen!