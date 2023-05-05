Radfahren in der Île-de-France: neue Hilfsmittel und Parkplätze
Seit mehreren Jahren investiert Île-de-France Mobilités finanziell in das Radfahren und die aktive Mobilität in der Region Ile-de-France.
Kaufhilfen, Netz regionaler Radwege (entdecken Sie den VIF / Vélo Île-de-France), Véligo Verleih und Fahrradstellplätze so nah wie möglich an den Bahnhöfen... Das Ziel ist klar: verantwortungsvollere Verkehrsträger und Intermodalität (die Tatsache, dass mehrere verschiedene Verkehrsmittel auf derselben Strecke genutzt werden) zu fördern, indem den Einwohnern der Ile-de-France das Leben mit Dienstleistungen erleichtert wird, die an ihr tägliches Leben angepasst sind.
Und am 3. April 2024 konsolidiert der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilitésdiese Initiativen mit neuen Parkplätzen für Fahrräder an Bahnhöfen und attraktiveren Preisen für Tageskarten. Erklärungen!
Kaufhilfen für Fahrräder
Seit 2020 bietet Île-de-France Mobilités den Einwohnern der Ile-de-France Unterstützung beim Kauf von Fahrrädern, die seit ihrer Gründung die Vergabe von fast 275.000 Subventionen ermöglicht hat!
Die verschiedenen Kaufhilfen für Fahrräder
Es gibt jetzt 5 Beihilfen* für den Kauf von Fahrrädern für Privatpersonen:
- Bis zu 400 € für den Kauf eines Elektrofahrrads, eines nicht-elektrischen Lastenrads, eines Faltrads
- Bis zu 600 € für den Kauf eines elektrisch unterstützten Lastenfahrrads
- Bis zu 200 € für den Kauf eines von einem Fachmann installierten Elektrifizierungssatzes
- Bis zu 1200 € für den Kauf eines angepassten Fahrrads
- Für 15-25-Jährige: bis zu 100 € für den Kauf eines mechanischen Fahrrads
Seit September 2023 können Fahrräder neu oder generalüberholt gekauft werden. Die Beihilfen von Île-de-France Mobilités können mit Beihilfen anderer Gebietskörperschaften kombiniert werden.
Seit Januar 2024 hilft eine neue Beihilfe Fachleuten, die Fahrräder mieten möchten: 150 Euro pro Jahr / Fahrrad für Unternehmen in der Region Paris mit - 50 Mitarbeitern für den Fahrradverleih (maximal 5 Fahrräder pro Unternehmen.
*Beihilfe bis zu 50 % der Gesamtkosten pro Antragsteller
140.000 Fahrradstellplätze bis 2030
Im Februar 2020 verabschiedete Île-de-France Mobilités den Masterplan für das Fahrradparken an Bahnhöfen (SDSV). Ein Masterplan, der das Ziel einer massiven Entwicklung des Radfahrens in der Île-de-France sowie die Ausstattung aller bestehenden Bahnhöfe mit 100.000 frei zugänglichen oder sicheren Parkplätzen bis 2030 trägt.
Auf der Vorstandssitzung im Dezember 2020 stimmte Île-de-France Mobilités für die Erweiterung des SDSV mit einer Erhöhung der Anzahl der Sitzplätze von 100.000 auf 140.000, um den Bedürfnissen der neuen U-Bahn-Stationen (15, 16, 17, 18) Rechnung zu tragen!
Ende März 2024 ist das Netz bereits mit rund 14.500 von Île-de-France Mobilités finanzierten Plätzen in rund 240 Bahnhöfen ausgestattet. Mehr als 21.000 zusätzliche Plätze sind finanziert oder befinden sich im Bau und werden in Kürze eröffnet.
Was werden die nächsten ausgerüsteten Stationen sein?
Auf der Verwaltungsratssitzung von Île-de-France Mobilités vom 3. April 2024 wurde über die Finanzierung von 1861 zusätzlichen Plätzen in neun neuen Bahnhöfen abgestimmt.
Welche Stationen sind betroffen?
- Corbeil-Essonnes (91) auf der Linie D,
- Savigny Le Temple Nandy (77) auf der Linie D,
- Brunoy (91) auf der Linie D,
- Choisy der König (94) auf der Linie C,
- Saint-Michel-sur-Orge (91) auf der Linie C,
- Vanves-Malakoff (92) auf der Linie N,
- Montreuil (78) auf der Linie L,
- Écouen-Ézanville (95) auf der Linie H,
- Persles-Courcelles (95) auf der Linie H,
- Créteil l'Echat (94) an der Metrolinie 8,
- Rathaus von Ivry (94) an der Metrolinie 7,
- Serge Gainsbourg (93) auf der Verlängerung der Metrolinie 11.
Auch die Pariser Bahnhöfe sind ausgestattet
Nach der Installation von 400 Parkplätzen am Gare de Lyon im Jahr 2023 sind bald die Bahnhöfe Nord, Saint-Lazare, Gare de l'Est und Montparnasse an der Reihe, neue Fahrradstellplätze zu begrüßen.
Im Jahr 2024 werden in Betrieb genommen:
- Eine große Gepäckaufbewahrung mit 1.186 Sitzplätzen mit humanisiertem Empfang und Dienstleistungen am Gare du Nord,
- Eine Gepäckaufbewahrung mit 360 Parkplätzen und 122 freien Plätzen am Bahnhof Saint-Lazare,
- 500 freie Plätze am Gare Montparnasse.
- 300 freie Zugangsplätze am Gare de l'Est, rund um das bestehende Schließfach
Fahrradparkplätze: ein neuer Tagestarif
Eine weitere gute Nachricht, über die der Verwaltungsrat am 3. April 2023 abgestimmt hat: die Änderung der Tagespreise für geschlossene Fahrradparkplätze Île-de-France Mobilités (Schließfächer).
Während alle Navigo Annual-, Senior-, Student und imagine R-Abonnenten mit ihrem Pass freien Zugang zu den Parkings Vélos d'Île-de-France Mobilités haben, haben andere Nutzer bald Zugang zu einem neuen, günstigeren Tarif von:
- 2 Euro/Tag (statt 4 Euro)
Die monatlichen und jährlichen Tarife bleiben gleich, nämlich:
- 10 Euro/Monat
- 30 Euro/Jahr
Véligo Location, der Mietservice von Île-de-France Mobilités
Radfahren in der Île-de-France floriert weiter mit immer ermutigenderen Zahlen! Seit 2019 wurden fast 100.000 Abonnements für Véligo Location, den Fahrradverleih von Île-de-France Mobilités, angesammelt. Eine Flotte von 20.000 Elektrofahrrädern und 1.000 Lastenfahrrädern steht den Einwohnern der Ile-de-France zum Verleih zur Verfügung. Diese Zahlen spiegeln die Vision von Île-de-France Mobilités von der Mobilität von morgen wider.