Die Agenda der RER NG
Veröffentlicht am
Von der Bestellung bis zum Empfang der ersten Fahrgäste wird die Reise eines Zuges von großen Etappen unterbrochen. Entdecken Sie die letzten Schritte vor der Inbetriebnahme der RER NG!
Zwischen dem Datum der Auftragseinführung beim Hersteller und dem Empfang der Fahrgäste durchläuft ein Zug viele Phasen, die den Weg für seine Inbetriebnahme ebnen. Bau, Renovierung, Tests, erste Tests, verfolgen Sie mit uns die letzten Schritte vor der Inbetriebnahme der RER NG!
Der RER NG wurde im April 2015 mit einer Gesamtinvestition von Île-de-France Mobilités gestartet, die 5 Milliarden Euro für den schrittweisen Kauf von 255 Zügen erreichen wird. Der RER NG ist ein doppelstöckiger elektrischer Zug, der im September 2023 auf den RER-D-Linien und im zweiten Quartal 2024 auf den E-Linien verkehren wird.
Februar 2023: Erste Bahnsteigtests auf der Linie E
Nach einer langen Reihe technischer Tests beginnt der RER NG im Februar 2023 mit seinen ersten Tests am Nachtbahnsteig auf dem RER E. Tests, die auf fünf Bahnsteigen des Bahnhofs Paris Est durchgeführt werden. Diese Tests dauern 8 Monate und enden daher im September 2023. Sie ermöglichen es insbesondere, die technische Funktion der Kameras, Dachbodenlücken für den Zugang von Fahrzeugen für Rollstuhlfahrer*innen oder die korrekte Positionierung von Stoppschildern zu überprüfen, die dem Fahrer mitteilen, wo er die Nase seines Fahrzeugs anhalten soll.
*Dachbodenlücken sind Einrichtungen, die zwischen der Stufe eines Zuges und dem Bahnsteig installiert werden, um den möglicherweise vorhandenen Hohlraum zu füllen und das Klettern von Rollstuhlfahrern zu ermöglichen.
Mai 2023: Beginn der Tagestests auf der RER D
Im Mai beginnen die Tagestests (ohne Passagiere an Bord) unter realen Bedingungen auf der RER D. Integrations- und Schulungstests des Personals, die 9 Monate bis zum Winter 2024 dauern und auf dem Abschnitt Paris <> Combs-la-Ville stattfinden werden.
Schulanfang 2023: Fahrgäste der Linie E steigen in die ersten RER NG ein
Nach Abschluss der Tests ist es für die Fahrgäste der Linie E an der Zeit, die ersten Züge der RER NG zu nehmen, deren Einsatz im September 2023 beginnt! Insgesamt sind 125 kurze Züge (mit 6 Wagen) auf der Strecke geplant.
Dezember 2024: Die RER NG kommt auf der Linie D an
Die allerersten RER NG-Züge kommen auf der Linie D an. Insgesamt werden neben 18 Zügen der Region 2N auch 130 7-teilige Züge die Linie D ausstatten .
Vollständige Bereitstellung für Ihre RER NG!
Insgesamt werden 255 RER NG-Züge die RER-Linien E und D ausstatten!