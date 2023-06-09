Die Agenda der RER NG

Zwischen dem Datum der Auftragseinführung beim Hersteller und dem Empfang der Fahrgäste durchläuft ein Zug viele Phasen, die den Weg für seine Inbetriebnahme ebnen. Bau, Renovierung, Tests, erste Tests, verfolgen Sie mit uns die letzten Schritte vor der Inbetriebnahme der RER NG!

Der RER NG wurde im April 2015 mit einer Gesamtinvestition von Île-de-France Mobilités gestartet, die 5 Milliarden Euro für den schrittweisen Kauf von 255 Zügen erreichen wird. Der RER NG ist ein doppelstöckiger elektrischer Zug, der im September 2023 auf den RER-D-Linien und im zweiten Quartal 2024 auf den E-Linien verkehren wird.