Erstattung im Zusammenhang mit der Pünktlichkeit 2024: Wie funktioniert das?
Diese Rückerstattungskampagne ist nun beendet: Es ist nicht mehr möglich, neue Anträge zu stellen.
Wenn Sie bereits einen Antrag gestellt haben, können Sie den Prozess auf der Seite zur Rückerstattungsverfolgung verfolgen.
In den Verträgen mit Transilien SNCF Voyageurs und RATP (den Unternehmen, die den Betrieb, die Arbeiten und die Wartung der Strecken des Verkehrsnetzes in der Île-de-France verwalten) legt Île-de-France Mobilités Pünktlichkeitsziele fest. Werden diese Ziele nicht erreicht, werden gegen die Betreiber Geldstrafen verhängt.
Und da die Reisenden als erste von der Pünktlichkeit betroffen sind, verpflichtet sich Île-de-France Mobilités, den Einwohnern der Ile-de-France eine Erstattung zu erstatten, wenn die Pünktlichkeit einer Achse mindestens drei Monate lang weniger als 80 % beträgt.
Für die Pünktlichkeit des Jahres 2024 sind drei Achsen der RER B und zwei der RER C betroffen. Die Straßenbahnlinie T12, die bei ihrer Inbetriebnahme auf Schwierigkeiten stieß, ist ebenfalls enthalten. Erfahren Sie mehr über den Entschädigungsbereich für Navigo-Kunden.
Alle Anträge müssen zwischen dem 18. März 2025 und dem 15. April 2025 (einschließlich) auf der Online-Plattform von Île-de-France Mobilités eingereicht werden . Sie müssen sich anmelden oder ein Konto bei Île-de-France Mobilités Connect erstellen, um Ihre Bewerbung einzureichen.
Wie wird die Pünktlichkeit einer Achse definiert?
Der Prozentsatz der Pünktlichkeit stellt die Rate der pünktlich erschienenen Kunden dar. Wenn also während eines Monats 20 % der Fahrgäste eine Verspätung von 5 Minuten oder mehr im Vergleich zur theoretischen Ankunftszeit des Zuges oder der RER erlitten haben, beträgt die Pünktlichkeit dieser Achse für diesen Monat 80 %.
Eine Rückerstattung wird ausgelöst, wenn eine Achse im Vorjahr mindestens drei Monate Pünktlichkeit von weniger als 80 % verzeichnet hat.
Das Pünktlichkeitsbulletin aller Zug- und RER-Achsen im Jahr 2024 finden Sie auf der entsprechenden Seite der Website von Île-de-France Mobilités.
Welche Navigo-Pakete sind berechtigt?
Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie in den Monaten, in denen die Pünktlichkeit für die von der Operation betroffene Achse weniger als 80 % betrug, mindestens 3 der unten aufgeführten monatlichen Zahlungen des Navigo-Pakets geleistet haben:
- Navigo Annual (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5), einschließlich Senior-Preise
- Navigo Mois (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5), einschließlich Discovery Pass und Smartphone
- Navigo-Monatspakete 50% Rabatt und Solidarität 75% (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
- imagine R Student und imagine R School
Die anderen unten aufgeführten Arten von Paketen oder tickets Einheiten sind nicht berechtigt und können nicht erstattet werden.
✗ U-Bahn-RER-Tickets
✗ Bus-Straßenbahn-Tickets
✗ t+ Tickets
✗ Abfahrts- und Zieltickets
✗ Kurzpakete (Mobilis, Navigo Jour, Tickets Jeunes Weekend / Pakete Jeunes Weekend, Paris Visite),
✗ Navigo Liberté+
✗ Amethyst-Paket
✗ Imagine R Junior
✗ Kostenlose Solidarität und andere kostenlose Produkte
✗ Navigo Woche, Navigo Solidarität 75% Woche und Rabatt 50% Woche.
Welche Beträge können erstattet werden?
Die Höhe der Erstattung hängt von der Pünktlichkeit der betreffenden Achse und der Anzahl der monatlichen Zahlungen des Navigo-Pakets ab, die in den Monaten geleistet wurden, in denen die Pünktlichkeit unbefriedigend war.
- Für eine Achse mit 3 bis 5 Monaten Pünktlichkeit von weniger als 80%:
- Wenn Sie zwischen 3 und 5 monatliche Zahlungen des Navigo-Pakets in den Monaten mit einer Pünktlichkeit von weniger als 80% gehalten haben, können Sie eine Rückerstattung eines Betrags erhalten, der einem halben Monat des Pakets entspricht.
- Für eine Achse mit 6 bis 9 Monaten Pünktlichkeit von weniger als 80%:
- Wenn Sie zwischen 3 und 5 monatliche Zahlungen des Navigo-Pakets in den Monaten mit einer Pünktlichkeit von weniger als 80% gehalten haben, können Sie eine Rückerstattung eines Betrags erhalten, der einem halben Monat des Pakets entspricht.
- Wenn Sie zwischen 6 und 9 monatliche Zahlungen des Navigo-Pakets in den Monaten mit einer Pünktlichkeit von weniger als 80% gehalten haben, können Sie eine Rückerstattung eines Betrags erhalten, der einem Monatspaket entspricht.
- Für eine Achse mit 10 Monaten oder mehr Pünktlichkeit von weniger als 80%:
- Wenn Sie zwischen 3 und 5 monatliche Zahlungen des Navigo-Pakets in den Monaten mit einer Pünktlichkeit von weniger als 80% gehalten haben, können Sie eine Rückerstattung eines Betrags erhalten, der einem halben Monat des Pakets entspricht.
- Wenn Sie zwischen 6 und 9 monatliche Zahlungen des Navigo-Pakets in den Monaten mit einer Pünktlichkeit von weniger als 80% gehalten haben, können Sie eine Rückerstattung eines Betrags erhalten, der einem Monatspaket entspricht.
- Wenn Sie 10 oder mehr monatliche Zahlungen des Navigo-Pakets in den Monaten mit einer Pünktlichkeit von weniger als 80% geleistet haben, können Sie eine Rückerstattung eines Betrags erhalten, der anderthalb Monaten des Pakets entspricht
Die Rückerstattung basiert auf dem letzten Paket, das im letzten Monat gehalten wurde und eine unbefriedigende Pünktlichkeit aufweist.
Angesichts der vielen bestehenden Fälle ist es nicht möglich, im Voraus den genauen Betrag anzugeben, der Ihnen erstattet werden könnte. Ihre Online-Bewerbung wird verwendet, um Ihre Kaufhistorie abzurufen. Auf dieser Grundlage wird dann eine Berechnung durchgeführt und der Betrag Ihrer Rückerstattung wird Ihnen am Ende des Kurses mitgeteilt.
Wohn-, Arbeits- oder Studienort:
Um eine Erstattung zu erhalten, müssen Sie in einer Gemeinde gelebt, gearbeitet oder studiert haben, die an eine Achse angeschlossen ist, die im Jahr 2024 mindestens drei Monate unbefriedigende Pünktlichkeit erlebt hat.
Die Liste der Gemeinden, die einer Achse zugeordnet sind, ist im Kapitel "Ihre Adresse" auf der Detailseite jedes Erstattungsvorgangs angegeben.
Ihre Berechtigung richtet sich nach Ihrer in Ihrem persönlichen Bereich registrierten Privatadresse. Wenn Sie sich aufgrund Ihrer Arbeits- oder Studienadresse bewerben möchten, müssen Sie einen Nachweis erbringen. Die akzeptierten Dokumente sind:
- unterschriebener und abgestempelter Arbeitgebernachweis, KBIS- oder URSSAF-Zahlungsbescheinigung für Selbstständige, Selbstständige oder freie Berufe;
- Studien- oder Schulzeugnis für Studierende.
Im Rahmen der Pünktlichkeitserstattung können Sie nur eine Adresse für Ihren Antrag wählen: entweder Ihren Wohnort oder Ihren Arbeits- oder Studienort.
Sind Sie im Laufe des Jahres umgezogen?
Sie hatten im Erstattungszeitraum Anspruch auf ticket Ihrer Adresse, sind aber inzwischen umgezogen?
Standardmäßig wird Ihre Berechtigung anhand der zuletzt in Ihrem persönlichen Bereich registrierten Adresse bestimmt. Wenn Sie im vergangenen Jahr umgezogen sind, können Sie Ihre alte Adresse angeben, indem Sie Ihren Antrag abschließen und dann einen Antrag mit Nachweis einreichen.
Beachten Sie, dass nur eine Adresse für das gesamte vergangene Jahr berücksichtigt wird, auch wenn Sie im Laufe des Jahres umgezogen sind.
Zur Begründung Ihrer Adressänderung werden folgende Dokumente akzeptiert:
- Telefonrechnung - einschließlich Mobiltelefon
- Strom- oder Gasrechnung
- Mietquittung - von einer sozialen Organisation oder Immobilienagentur oder ticket der Immobilie
- Wasserrechnung
- Steuerbescheid oder Nichtbesteuerungsbescheinigung
- Nachweis der Wohnsteuer
- Bescheinigung oder Rechnung der Wohngebäudeversicherung
Ich habe Anspruch auf mehrere Operationen, die die Pünktlichkeit 2024 betreffen, welche soll ich wählen?
Wenn Sie Anspruch auf mehrere pünktlichkeitsbezogene Rückerstattungen haben, können Sie nur eine Rückerstattung erhalten. Sie müssen daher die Route wählen, die Sie am häufigsten nutzen, sei es für Ihren Weg von zu Hause zur Arbeit oder zum Studium.
Wenn Ihr Wohnort und Ihr Arbeits- oder Studienort mit unterschiedlichen Achsen verbunden sind, die Anspruch auf eine Rückerstattung haben, können Sie keine Anträge kumulieren. Sobald Ihre erste Bewerbung angenommen wurde, ist es nicht mehr möglich, eine weitere Bewerbung für denselben Benutzer einzureichen.
Sie können die Antwort auf Ihre Frage nicht finden?
Schreiben Sie uns, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken, oder rufen Sie uns an unter 09 70 82 82 83, Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr und Samstag von 9:00 bis 20:00 Uhr.