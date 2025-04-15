In den Verträgen mit Transilien SNCF Voyageurs und RATP (den Unternehmen, die den Betrieb, die Arbeiten und die Wartung der Strecken des Verkehrsnetzes in der Île-de-France verwalten) legt Île-de-France Mobilités Pünktlichkeitsziele fest. Werden diese Ziele nicht erreicht, werden gegen die Betreiber Geldstrafen verhängt.

Und da die Reisenden als erste von der Pünktlichkeit betroffen sind, verpflichtet sich Île-de-France Mobilités, den Einwohnern der Ile-de-France eine Erstattung zu erstatten, wenn die Pünktlichkeit einer Achse mindestens drei Monate lang weniger als 80 % beträgt.

Für die Pünktlichkeit des Jahres 2024 sind drei Achsen der RER B und zwei der RER C betroffen. Die Straßenbahnlinie T12, die bei ihrer Inbetriebnahme auf Schwierigkeiten stieß, ist ebenfalls enthalten. Erfahren Sie mehr über den Entschädigungsbereich für Navigo-Kunden.

Alle Anträge müssen zwischen dem 18. März 2025 und dem 15. April 2025 (einschließlich) auf der Online-Plattform von Île-de-France Mobilités eingereicht werden . Sie müssen sich anmelden oder ein Konto bei Île-de-France Mobilités Connect erstellen, um Ihre Bewerbung einzureichen.