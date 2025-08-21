Mit den Imagine R-Paketen können Sie jeden Tag der Woche und unbegrenzt im gesamten Netz der Île-de-France(1) zum folgenden Preis reisen:

16,80 Euro pro Jahr für das Imagine R Junior-Paket , zuzüglich 8 Euro Anmeldegebühr;

, zuzüglich 8 Euro Anmeldegebühr; 384,30 Euro pro Jahr für das Paket imagine R School oder imagine R Student, zu dem 8 Euro Anmeldegebühren und vor Abzug etwaiger Abteilungs- und / oder Sozialzuschüsse hinzukommen.

Das Paket kann auf einmal oder in 9 monatlichen Raten von 42,70 Euro bezahlt werden.

Entdecken Sie das imagine R-Paket und den Tarif, der zu Ihnen passt

Mit dem Berechtigungs- und Tarifsimulator.

Die Vorteile

Mit den imagine R-Paketen profitieren Sie auch von einer Reihe von Vorteilen, die Sie im Abschnitt imagine R entdecken können.

Alle Details zu den imagine R-Paketen

(1) Das Paket imagine R gilt nicht auf Orlyval, Filéo, dem TGV oder auf Linien des öffentlichen Nahverkehrs, die keine Tarife in der Region Paris anwenden.