Um Ihre Berechtigung für Imagine R-Pläne herauszufinden, können Sie den Berechtigungs- und Preissimulator verwenden.

Bedingungen

Imagine R Junior

Es ist Schülern mit Wohnsitz in der Île-de-France vorbehalten, die am 31. Dezember 2025 unter 11 Jahre alt sind.

imagine R School

Es ist Studenten mit Wohnsitz in der Île-de-France vorbehalten mit:

d. h. am 1. September 2025 unter 16 Jahren;

oder am 1. September 2025 unter 26 Jahre alt sind und eine vom Ministerium für nationale Bildung ausgewiesene Einrichtung besuchen, um eine Grund- oder Sekundarschulausbildung, eine Lehrlingsausbildung oder einen Langzeitkurs (>350 theoretische Stunden) für Jugendliche zu absolvieren, die die Schule abgebrochen haben und Schwierigkeiten bei der Integration haben.

Studierende mit Professionalisierungsverträgen sind ausgeschlossen.

imagine R Student

Es ist Studenten mit Wohnsitz in der Île-de-France vorbehalten, die am 1. September 2025 unter 26 Jahre alt sind und eine Grundausbildung von mindestens 350 theoretischen Stunden an einer Hochschuleinrichtung absolvieren oder postsekundäre Bildung anbieten, eine Lehrlingsausbildung, die vom Ministerium für nationale Bildung aufgeführt ist.

Studierende mit Professionalisierungsverträgen sind ausgeschlossen.

