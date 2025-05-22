Aufhängung?

Die Aussetzung ermöglicht es Ihnen, Ihren Navigo-Jahresplan für einen Zeitraum von maximal 12 Monaten zu unterbrechen (nach diesem Zeitraum wird Ihr Plan automatisch gekündigt).

Damit die Aussetzung wirksam wird, ist die Aktualisierung Ihres Passes an einer Verkaufsstelle, an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten oder telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder die von offiziellen Wiederverkäufern , die im Apple Store oder Play Store heruntergeladen werden können, im Abschnitt "Kauf" frühestens 48 Stunden nach Prüfung der Anfrage erforderlich.

Warnung!

Wenn Sie Ihre Navigo-Jahreskarte nicht aktualisieren:

Wenn Sie per Lastschrift bezahlen: Die Abbuchungen Ihres Navigo-Jahrespakets werden gemäß den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo-Jahrespakets nicht ausgesetzt.

Wenn Sie bar bezahlen: Es erfolgt keine Rückerstattung Ihres Navigo-Jahrespakets gemäß den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo-Jahrespakets.

Die Aussetzung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Paket ohne zusätzliche Kosten fortzusetzen, indem Sie Ihre Navigo-Jahreskarte behalten.

Kündigung?

Durch die Kündigung des Plans wird Ihr Plan dauerhaft beendet, ohne dass Sie Ihren Pass aktualisieren müssen. Wenn Sie erneut ein Navigo-Jahrespaket wünschen, müssen Sie ein neues Abonnement abschließen und die damit verbundenen Gebühren bezahlen.

WICHTIG

Behalten Sie in beiden Fällen Ihren Navigo Jahrespass : Damit können Sie Navigo Month, Navigo Week, Navigo Day, Navigo Solidarity Reduction , Free Solidarity oder Amethyst Pakete aufladen. Sie können es auch verwenden, wenn Sie ein Navigo-Jahrespaket zurücknehmen möchten.

Im Falle einer Aussetzung oder Kündigung während des Monats ist das Paket in voller Höhe fällig.