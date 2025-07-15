Woher weiß ich, welche Unterstützung ich habe?

Aktualisiert am 15 Juli 2025

Pass Navigo Easy

Navigo Discovery Pass

Personalisierte Navigo-Pässe

Es gibt verschiedene Arten von Namenskarten, die als "personalisiert" bezeichnet werden und den Namen, Vornamen und das Foto des Passinhabers tragen:

Die Navigo-Jahreskarte

Wenn es A ist: dann ist es ein Navigo-Jahrespass

Navigo Jahrespässe

Der Navigo-Pass stellt sich R vor

Wenn es ein I ist: dann ist es ein Pass Navigo imagine R

Navigo stellt sich R vor

Der Navigo-Pass

Wenn es keinen Brief gibt: dann ist es ein Navigo-Pass (einfach!)

Navigo-Pässe