Ich habe mein Passwort vergessen

Um Ihr Passwort zurückzusetzen, klicken Sie auf der Anmeldeseite von Île-de-France Mobilités Connect auf "Passwort vergessen". Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um einen Link zur Seite zum Zurücksetzen des Passworts zu erhalten (dieser Link läuft nach einer Stunde ab).

Mein Konto ist nicht aktiviert

Wenn Sie gerade Ihr Konto erstellt oder Ihre Kennung (E-Mail-Adresse) geändert haben, müssen Sie Ihr Île-de-France Mobilités Connect-Konto aktivieren, bevor Sie es verwenden können.

Klicken Sie dazu auf den Link, den Sie bei der Erstellung des Kontos oder bei Ihrer nächsten Anmeldung per E-Mail erhalten haben (dieser Link läuft nach einer Stunde ab).

Wenn Sie die E-Mail mit dem Aktivierungslink nicht erhalten haben oder wenn der Aktivierungslink abgelaufen ist, können Sie einen erneuten Versand der E-Mail anfordern.

Geben Sie dazu Ihre neuen Zugangsdaten (E-Mail und Passwort) auf der Anmeldeseite von Île-de-France Mobilités Connect ein und folgen Sie den Anweisungen auf der angezeigten Seite.

Hinweis: Die Aktivierungs-E-Mail befindet sich möglicherweise in Ihrem "Spam" / "Junk-Mail".

Mein Konto ist gesperrt

Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Konto nach mehreren erfolglosen Anmeldeversuchen gesperrt. In diesem Fall können Sie 15 Minuten lang keine Verbindung herstellen. Nach Ablauf dieser Zeit wird Ihr Konto automatisch entsperrt und Sie können sich erneut anmelden.

Hinweis: Wenn Sie sich nach dieser Zeit immer noch nicht anmelden können, haben Sie möglicherweise Ihr Passwort vergessen.

Ich konnte keinen Code eingeben

Wenn Sie sich mit Île-de-France Mobilités Connect verbinden, werden Sie nun aufgefordert, zusätzlich zu Ihren üblichen Kennungen einen 5-stelligen Code einzugeben, der Ihnen an Ihren Posteingang gesendet wird.

Durch das Senden dieses Codes an die E-Mail-Adresse, die Ihrer Kontokennung entspricht, stellt Île-de-France Mobilités sicher, dass Sie der Ursprung der Authentifizierungsanfrage sind, und sichert so den Zugriff auf Ihr Konto.

Der Code, der Ihnen zugesandt wird, ist zeitlich begrenzt. Darüber hinaus macht jeder neu gesendete Code die vorherigen ungültig. Stellen Sie also sicher, dass Sie den zuletzt erhaltenen Code verwenden und dass er mit Ihrer letzten Versandanfrage übereinstimmt.

Denken Sie daran, Ihren Spam zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie die E-Mail überprüfen, die Ihrer Connect-ID entspricht.

Wenn Sie dennoch nichts erhalten haben, können Sie die Rücksendung eines Codes beantragen. Gehen Sie dazu auf die Code-Eingabeseite und klicken Sie auf "Code erneut senden".