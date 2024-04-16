Der Dienst zum Hochladen von tickets auf das Android-Telefon erfordert einen Installationsschritt.

Stellen Sie sicher, dass Sie einen guten Zugang zum Netzwerk, zur Telekommunikation oder zu WIFI und ein kompatibles Telefon haben.

Im Zweifelsfall können Sie den Installationspfad über das Thema fortsetzen

Kontaktieren Sie uns >Meine gekauften Transport tickets [...] /Ich habe Probleme bei der Installation , nachdem ich mich bei Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto authentifiziert habe.

Die App führt eine Überprüfung Ihrer Ausrüstung durch und führt Sie Schritt für Schritt.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die auf das aufgetretene Problem hinweist.

Falls Ihr Telefon nicht kompatibel ist, um tickets im Telefon aufzuladen, können Sie Ihr Telefon wahrscheinlich verwenden, um Ihren Navigo-Pass anzuzeigen und aufzuladen.