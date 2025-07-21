So speichern Sie Ihre tickets auf dem sicheren Element

Wenn Ihre tickets in der Navigo My Tickets-App gespeichert sind und Ihr Telefon über ein sicheres Element verfügt, können Sie Ihre tickets auf das sichere Element übertragen, wenn Sie ein ausgeschaltetes Telefon validieren möchten.

Sichern Sie Ihre tickets über das Kontaktmenü > Mein Telefon > Ich möchte meine tickets sichern, Deinstallieren Sie die Anwendung My Navigo Tickets, Installieren Sie die kontaktlose Ticket-App, Öffnen Sie die IDFM-Anwendung, gehen Sie auf der Registerkarte Käufe zum Abschnitt "Auf meinem Telefon" und folgen Sie den Anweisungen der Anwendung. Stellen Sie Ihre zuvor gespeicherten tickets über das Menü Kontakt > Mein Telefon wieder her> Ich möchte den Inhalt eines alten Telefons wiederherstellen

Als Ergebnis dieser Vorgänge werden Ihre tickets nun auf Ihrem gesicherten Element gespeichert. Sie können dann Ihre Transport tickets mit gesperrtem oder ausgeschaltetem Telefon validieren.

Wenn Sie keine tickets mehr auf Ihrem Telefon haben, können Sie den gleichen Vorgang ausführen, indem Sie mit Schritt 2 beginnen.

Wenn Sie sich während des Kaufs bei IDFM Connect authentifiziert haben, können Sie Ihren Kaufbeleg erneut aus Ihrer Kaufhistorie erhalten (in der Anwendung Île-de-France Mobilités: Mein Bereich > Mein Konto verwalten > Meine Einkäufe).