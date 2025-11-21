Über die Apple Maps-App können Sie Transport tickets auf einer oder mehreren digitalen Navigo-Karten direkt von Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch aus kaufen.

So geht's:

Wählen Sie Ihre entmaterialisierte Navigo-Karte

Öffnen Sie das Kontextmenü (...)

Wählen Sie tickets kaufen

Wählen Sie die gewünschte Transport ticket aus. ACHTUNG: Die Zahlung erfolgt nur mit Apple Pay.

Sehen Sie sich die Liste der tickets an, die in der Karten-App zum Kauf angeboten werden.

Geladene tickets in der Karten-App anzeigen

In der Karten-App können Sie alle tickets einsehen, die auf Ihre entmaterialisierte Navigo-Karte auf Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch geladen wurden.

Sie werden unter dem Bild der Karte und durch Klicken rechts neben dem Banner Tickets Transport angezeigt , wenn mehrere tickets vorhanden sind. Von diesem Bildschirm aus können Sie auch:

Klicken Sie auf Einlösen , um ein ticket zu verlängern, das über die Karten-App zum Kauf angeboten wurde

, um ein ticket zu verlängern, das über die Karten-App zum Kauf angeboten wurde Für andere tickets (z. B. Navigo Week oder Navigo Mois) müssen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités verwenden

Beachten Sie, dass

Für Einkäufe, die über die Karten-App auf Ihrem iPhone getätigt werden, wird kein automatischer Kaufbeleg gesendet.

Um den Nachweis automatisch zu erhalten, tätigen Sie den Kauf in einer der Anwendungen , die den Kauf von tickets anbieten.

1 Navigo-Karte auf dem iPhone = 1 Reisender

Es ist möglich, über die Karten-App oder Île-de-France Mobilités verschiedene virtuelle Karten zu erstellen, um die tickets anderer Reisender zu speichern.

Hier sind die Schritte, die Sie in der Anwendung Île-de-France Mobilités befolgen müssen: