Wie kaufe ich ÖPNV-tickets über die Apple Maps-App?
Über die Apple Maps-App können Sie Transport tickets auf einer oder mehreren digitalen Navigo-Karten direkt von Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch aus kaufen.
So geht's:
- Wählen Sie Ihre entmaterialisierte Navigo-Karte
- Öffnen Sie das Kontextmenü (...)
- Wählen Sie tickets kaufen
- Wählen Sie die gewünschte Transport ticket aus. ACHTUNG: Die Zahlung erfolgt nur mit Apple Pay.
Sehen Sie sich die Liste der tickets an, die in der Karten-App zum Kauf angeboten werden.
Geladene tickets in der Karten-App anzeigen
In der Karten-App können Sie alle tickets einsehen, die auf Ihre entmaterialisierte Navigo-Karte auf Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch geladen wurden.
Sie werden unter dem Bild der Karte und durch Klicken rechts neben dem Banner Tickets Transport angezeigt , wenn mehrere tickets vorhanden sind. Von diesem Bildschirm aus können Sie auch:
- Klicken Sie auf Einlösen , um ein ticket zu verlängern, das über die Karten-App zum Kauf angeboten wurde
- Für andere tickets (z. B. Navigo Week oder Navigo Mois) müssen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités verwenden
Beachten Sie, dass
Für Einkäufe, die über die Karten-App auf Ihrem iPhone getätigt werden, wird kein automatischer Kaufbeleg gesendet.
Um den Nachweis automatisch zu erhalten, tätigen Sie den Kauf in einer der Anwendungen , die den Kauf von tickets anbieten.
1 Navigo-Karte auf dem iPhone = 1 Reisender
Es ist möglich, über die Karten-App oder Île-de-France Mobilités verschiedene virtuelle Karten zu erstellen, um die tickets anderer Reisender zu speichern.
Hier sind die Schritte, die Sie in der Anwendung Île-de-France Mobilités befolgen müssen:
- Wählen Sie im Kaufmenü Ihrer App die Option "Auf meinem iPhone"
- Wählen Sie die Karte aus, auf der Sie ein ticket kaufen möchten
- Benötigen Sie eine neue virtuelle Karte, um mit anderen zu reisen? Erstellen Sie mühelos eine neue
- Tätigen Sie Ihre Einkäufe wie gewohnt
- Um zu reisen, wähle die Karte, die du verwenden möchtest, aus der Karten-App auf deinem iPhone aus
- Sie können eine Karte auch im Handumdrehen auswählen, indem Sie 2 Mal die rechte Seitentaste Ihres iPhones drücken